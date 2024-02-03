Конгрес США наступного тижня проголосує за допомогу Ізраїлю

Майк Джонсон заявив, що зараз США немає часу розглядати пакет, який поєднує допомогу Україні та Ізраїлю

Наступного тижня Палата представників США планує провести голосування щодо законопроекту про допомогу Ізраїлю у розмірі понад 17 млрд доларів. Про це заявив спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон, пише Bloomberg.

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За словами Джонсона, такий крок є необхідним для швидкого забезпечення Ізраїлю допомогою у його боротьбі з ХАМАСом у Секторі Гази. Він відзначив, що зараз США немає часу розглядати пакет, який поєднує допомогу Україні та Ізраїлю.

Законопроєкт, за який будуть голосувати, передбачає кошти на ізраїльські системи протиракетної оборони «Залізний купол» і «Залізний промінь». А також на військові операції США на Близькому Сході та посилений захист американського персоналу в посольствах.

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«Хоча Сенат, схоже, готовий нарешті оприлюднити текст свого додаткового пакету після місяців закритих переговорів, їхнє керівництво усвідомлює, що, не включивши Палату представників у свої переговори, вони позбавили можливості швидкого розгляду будь-якого законодавства», – попередив Джонсон.

Він не матиме компенсаційних скорочень витрат, на відміну від законопроекту про допомогу Ізраїлю на 14 мільярдів доларів, який був прийнятий Палатою представників через заперечення Демократичної партії.

Як повідомлялося, Сенат США наступного тижня голосуватиме щодо угоди про прикордонну безпеку та допомогу Україні.

Раніше спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що пропозиція щодо національної безпеки, яка об'єднує допомогу Україні з реформами прикордонної політики, може бути розділена.

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Як відомо, Сенат США готовий до «прикордонного» протистояння з Палатою представників, оскільки він готується просуватися вперед із законодавством, незважаючи на попередження спікера Палати представників США Майка Джонсона, що документ, швидше за все, буде «мертвий» після прибуття в нижню палату.

До слова, адміністрація США вважає, що процес ухвалення додаткової допомоги Україні не провалився в Конгресі, адже зусилля продовжуються і фінансування, яке було узгоджене з українськими партнерами, є життєво необхідним зараз для України.