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«Український повітряний щит стає сильнішим»: Зеленський анонсував рішення «Рамштайну»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Український повітряний щит стає сильнішим»: Зеленський анонсував рішення «Рамштайну»
Зеленський зазначив, що найближчим часом очікує звіт міністра оборони Рустема Умєрова за результатами «Рамштайну»
фото скріншот відео

Глава держави подякував за підтримку України

Сьогодні, 22 листопада під час засідання «Рамштайн» була створена коаліція розвитку ППО. Лідерами в її організації є Німеччина та Франція. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Глава держави подякував за підтримку України на 17-му засіданні у форматі «Рамштайн» та за нові пакети підтримки України.

«Створена відповідна коаліція розвитку ППО. Лідерами в її організації є Німеччина та Франція. Я дякую за таке лідерство. Дякую кожній країні, яка бере участь у цих зусиллях, у тому, що дає можливість нашим містам і селам бути більш захищеними від російських ударів. Поки не все можна розповідати публічно, але український повітряний щит стає сильнішим буквально щомісяця», – сказав президент.

Зеленський зазначив, що найближчим часом очікує звіт міністра оборони Рустема Умєрова за результатами «Рамштайну».

Триває 637-ма доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулось 58 бойових зіткнень. Ворог завдав два ракетних та 29 авіаційних ударів, здійснив 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. 

Теги: коаліція Німеччина Франція Володимир Зеленський

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