«Український повітряний щит стає сильнішим»: Зеленський анонсував рішення «Рамштайну»

Глава держави подякував за підтримку України

Сьогодні, 22 листопада під час засідання «Рамштайн» була створена коаліція розвитку ППО. Лідерами в її організації є Німеччина та Франція. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

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Глава держави подякував за підтримку України на 17-му засіданні у форматі «Рамштайн» та за нові пакети підтримки України.

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«Створена відповідна коаліція розвитку ППО. Лідерами в її організації є Німеччина та Франція. Я дякую за таке лідерство. Дякую кожній країні, яка бере участь у цих зусиллях, у тому, що дає можливість нашим містам і селам бути більш захищеними від російських ударів. Поки не все можна розповідати публічно, але український повітряний щит стає сильнішим буквально щомісяця», – сказав президент.

Зеленський зазначив, що найближчим часом очікує звіт міністра оборони Рустема Умєрова за результатами «Рамштайну».

Триває 637-ма доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулось 58 бойових зіткнень. Ворог завдав два ракетних та 29 авіаційних ударів, здійснив 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.