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Міноборони запустило голосування за кандидатів в Антикорупційну раду

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Міноборони запустило голосування за кандидатів в Антикорупційну раду
Протягом наступних двох років члени Антикорупційної ради допомагатимуть оцінювати корупційні ризики в Міноборони
фото з відкритих джерел

До складу ради увійдуть 15 кандидатів і кандидаток, які наберуть найбільшу кількість голосів

Сьогодні, 7 січня, стартувало голосування за членів Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони. Воно триватиме з 09:00 до 21:00 на офіційному ресурсі Міноборони.

До складу ради увійдуть 15 кандидатів і кандидаток, які наберуть найбільшу кількість голосів. Результати буде оприлюднено на інформаційних ресурсах Міноборони протягом п’яти робочих днів.

Міноборони запустило голосування за кандидатів в Антикорупційну раду фото 1
Міноборони запустило голосування за кандидатів в Антикорупційну раду фото 2

Протягом наступних двох років члени Антикорупційної ради допомагатимуть оцінювати корупційні ризики в Міноборони та сприятимуть формуванню відповідних антикорупційних заходів.

Кандидатів і кандидаток для участі в конкурсі подавали громадські об’єднання, статутна діяльність яких пов’язана із запобіганням і протидією корупції. Допускались лише громадські об’єднання, державна реєстрація яких відбулася щонайменше за два роки до оголошення конкурсу.

Перелік затвердила комісія із забезпечення проведення конкурсу, створена наказом Міноборони. До складу комісії увійшли представники самої Громадської антикорупційної ради, ГО та консультативно-дорадчих органів. Представники Міноборони не мають права голосу в засіданнях комісії.

Усі громадські об’єднання надали публічний звіт про свою діяльність із зазначенням джерел фінансування за останній рік. Усі кандидати й кандидатки перевірені на відповідність кваліфікаційним критеріям, визначеним у положенні про Громадську антикорупційну раду при Міністерстві оборони України.

На конкурс було подано 42 кандидатури. Серед них один кандидат відмовився від участі, ще один не допущений до конкурсу через подачу документів не від громадського об’єднання.

Хто може голосувати?

Участь у голосуванні зможуть взяти всі українці, які перебувають на території України. Автентифікація відбуватиметься з використанням сервісу BankID або «Дія.Підпису». Кожен учасник може проголосувати лише один раз. Обрати можна до 15 представників із 40 кандидатів.

Кожна людина, яка взяла участь у голосуванні, може перевірити, як зараховано її голос, а також порахувати кількість голосів за кожного кандидата. Відкритий протокол не містить персональних даних громадян, тому не дозволяє конкретно ідентифікувати особу людини, що проголосувала.

6 фото
На весь екран
Як взяти участь у голосуванні до Громадської антикорупційної ради при Міноборони
фото: mil.gov.ua/Міноборони

Нагадаємо, у четвер, 26 грудня, мало проходити рейтингове інтернет-голосування для обрання членів Громадської антикорупційної ради при Міноборони. Проте після численних скарг його було перенесено на наступний місяць.

Під час голосування спостерігались значні технічні збої, зокрема нестабільна робота сайту, а також помилки авторизації через партнерські сервіси BankID та «Дія.Підпис». Тому результати анулювали, а голосування призначили на нову дату.

Так, для нового голосування команда Міністерства розвинула програмне забезпечення для готовності до високого навантаження, провела ретельні функціональні та навантажувальні тестування, розробила сценарії розв’язання нештатних ситуацій.

Крім того, на день голосування призначена команда швидкого реагування з трьох адміністраторів, які будуть контролювати прозорість і демократичність процесу.

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Теги: Міноборони вибори корупція в Україні

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