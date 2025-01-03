Міноборони запускає цифровий рейтинг бойової ефективності командирів

Командири будуть подавати звіти про свою ефективність в «Армія+»

Міністерство оборони запускає цифровий рейтинг бойової ефективності командирів. Вони звітуватимуть про ураження ворога в застосунку «Армія+». Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Уряд підтримав постанову, завдяки якій командири будуть подавати звіти в «Армія+». Його можна буде відправити за кілька хвилин.

«А головне – без жодних паперів. До нього можна прикріпити підтвердження з бойової системи Delta. Потім усі дані потраплять до Генерального штабу. Усе буде захищено, зашифровано і безпечно», – написала вона.

Міноборони збирається створити єдиний дашборд знищення ворога. Він допоможе аналізувати результативність підрозділів і війська загалом.

«Звіти допоможуть оцінювати не тільки ефективність військових, а й техніки і боєприпасів. А також краще розуміти, яку зброю і куди необхідно виготовляти і постачати у першу чергу. Це революція і поштовх до великих змін у війську, коли рішення ухвалюватимуть за принципом data-driven, а не з голови», – каже заступниця міністра.

Нагадаємо, Головна інспекція Міністерства оборони проведе комплексний аналіз командування Сухопутних військ Збройних сил України. Запланована перевірка передбачає аналіз організаційної структури та повноважень, оцінку ефективності управлінських процесів та дотримання законодавства.

На основі результатів перевірки Міноборони запровадить реформи у системі управління та кадрової політики в командуванні Сухопутних військ, оптимізує управлінські процеси та посилить боєздатність підрозділів новими підходами до підготовки.

Як відомо, упродовж 2024 року Сили оборони України зменшили чисельність армії РФ на 430 790 осіб. Умовно, це чисельність майже 36 мотострілецьких дивізій сухопутних військ російської армії. У 2024 році ворог зазнав сумарно більше втрат ніж за 2022-й та 2023 роки.

До слова, військовослужбовці з вищою освітою рівня магістр і керівним досвідом у цивільному житті можуть призначатися на керівні посади у Збройних силах України, включно до категорії полковника. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.