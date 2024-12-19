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Інцидент з «викурюванням» водія: двоє поліцейських на Київщині відсторонені від служби

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Інцидент з «викурюванням» водія: двоє поліцейських на Київщині відсторонені від служби
На відео зафіксовано, що участь в інциденті брали працівники поліції
скриншот відео

Міністерство оборони України також категорично засуджує будь-які дії, що суперечать закону та принципам служби у Збройних силах України

Поліція Київської області розпочала службове розслідування за фактом інциденту у Вишгороді. Обоє поліцейських, причетних до події, тимчасово відсторонені від виконання службових обов’язків. Про це повідомила поліція Київської області. 

Зазначається, що в ході моніторингу соцмереж правоохоронці виявили відео з неприпустимими діями працівників поліції, котрі несли службу у складі групи реагування патрульної поліції Вишгородського районного управління поліції. 

Щоб надати правову оцінку діям поліцейських, за виявленим фактом керівництво поліції Київської області ініціювало службове розслідування. 

Міністерство оборони України також категорично засуджує будь-які дії, що суперечать закону та принципам служби у Збройних силах України.

«Щодо інциденту у Вишгороді, зафіксованого на відео і поширеного у соцмережах, Міноборони у взаємодії з правоохоронними органами проводить перевірку і встановлює осіб, причетних до цієї ситуації. Всі причетні до цього інциденту будуть притягнуті до відповідальності згідно з законодавством України», - йдеться у повідомленні Міноборони.
 
Подібні дії є неприпустимими та підривають довіру до Збройних Сил і сектору безпеки, зазначається у Telegram- каналі Міноборони.

Раніше мережею почало ширитися відео, на якому особи у військовій формі намагаються силою відчинити двері автомобіля. На записі видно, що частково досягнувши успіху, особи у військовій формі розпилили в салон автівки вміст газового балончика та підпалили, унаслідок чого спалахнув вогонь. Вказується, що інцидент відбувся у Вишгороді Київської області. Також на відео було зафіксовано, що участь в інциденті брали працівники поліції.

Нагадаємо, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 908,4 тис. грн застави для командира 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ, якому раніше повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень.  

Раніше стало відомо, що керівництво 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ знущалося із солдатів – них вимагали гроші, били, погрожували кинути «на м’ясо». Один із бійців розповів, що його прив’язували до дерев’яного хреста і фізично знущалися. Як зазначається, за знущаннями стояв Владислав Пастух – син начштабу Валерія Пастуха і похресник комбрига Олега Побережнюка, на той момент старший лейтенант. Історія викликала великий резонанс всередині бригади. Пастуха-молодшого перевели на службу в іншу частину. А його батько виплатив кошти постраждалим військовим, які написали рапорти та довели перекази квитанціями. 

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Теги: Міноборони розслідування поліція відео Національна поліція України скандал

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