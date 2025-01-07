ЗСУ продовжують успішно просуватися на Курщині – карти ISW

Російські війська мають успіх на кількох напрямках

Українські війська здійснили тактичне просування на тлі продовження активізації наступальних дій на українському виступі в Курській області. Про це свідчать геолокаційні кадри, йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Операція ЗСУ на Курщині

Українські війська здійснили тактичний наступ на тлі продовження інтенсивних наступальних операцій на українському виступі в Курській області 6 січня. Геолокаційні кадри, опубліковані 5 і 6 січня, свідчать про те, що українські сили просунулися в Бердині, Руському Поріччю та Новосотницькому, що біля Суджі. Міністерство оборони Росії і російські мілблогери заявили 6 січня, що російські війська відбили українську механізовану атаку біля Бердіна та що російські сили, включно з елементами групи Росгвардії «Таліб», відбили українські атаки поблизу Новосотницького. Один російський мілблогер охарактеризував нещодавні українські атаки в Курській області як «посилену розвідку в силових операціях, яка може бути відволікаючою дією для невизначених майбутніх операцій». Посилення українських наступальних операцій у Курській області може бути початковим етапом узгодженої української операції в Курській області, хоча ISW не готова дати будь-який конкретний прогноз.

6 січня російські сили намагалися використати українські атаки на північний схід від Суджі, щоб атакувати в інших частинах українського виступу в Курській області. Геолокаційні кадри, опубліковані 5 січня, показують, що російські війська просунулися на захід від Малої Локні (на північний захід від Суджі). Російські мілблогери стверджували, що російські війська також просунулися поблизу Махнівки та Дмитрюкова (обидва на південний схід від Суджі). Однак ISW не знайшло підтвердження цьому.

Луганщина

Російські війська просунулися на північний захід від Кремінної під час продовження наступальних операцій на Лиманському напрямку 6 січня. Геолокаційні кадри, опубліковані 5 і 6 січня, показують, що російські війська, ймовірно, захопили Іванівку та просунувся на південний захід від населеного пункту, а також на північний захід від Тернів. 6 січня російський мілблогер заявив, що російські війська просунулися далі на південний захід від Іванівки, але ISW не помітив візуального підтвердження того, що російські війська просунулися до такої міри, як стверджує мілблогер. Російські війська також продовжували наземні атаки на північний захід від Кремінної біля Терного та на захід від Кремінної біля Зарічного 5 і 6 січня.

Донеччина

Російські війська просунулися в Торецьку на тлі продовження російських наступальних операцій у цьому районі 6 січня. Геолокаційні кадри, опубліковані 4 січня, показують, що російські війська просунулися вздовж вулиць Героїв Чорнобиля та Даргомизького на північному заході Торецька. Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 6 січня, показують, що російські війська просунулися вулицями в північній частині Торецька. Російський мілблогер стверджував, що російські війська досягли додаткових успіхів у північній, північно-східній та південно-західній частині Торецька, але ISW не знайшло візуального підтвердження цьому. 6 січня російський милблогер заявив, що російські війська окупували 85 відсотків Торецька, хоча ISW оцінює, що станом на 6 січня російські війська окупували 69,4 відсотка населеного пункту. Російські війська продовжували наступати в межах і поблизу самого Торецька; на північний схід від Торецька біля Кримського; і на південний захід від Торецька біля Щербинівки 5 і 6 січня.

Українські та російські сили нещодавно просунулися на Покровському напрямку на тлі продовження російських наступальних операцій у цьому районі 6 січня. Геолокаційні кадри, опубліковані 6 січня, свідчать, що українські війська просунулися на північно-західній околиці Воздвиженки (на схід від Покровська). Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 6 січня, показують, що російські війська нещодавно просунулися на північний схід від Вовкового (на південний захід від Покровська). 6 січня міністерство оборони Росії заявило, що російські війська захопили Даченське (на південь від Покровська), яке, за оцінками ISW, було захоплено російськими військами станом на 22 грудня. Російські мілблогери стверджували, що російські війська просунулися на схід від Воздвиженки, до Баранівки (на північний схід від Воздвиженки), біля Єлизаветівки (на захід від Воздвиженки), у Зелене (на південь від Покровська), на південь від Звірового (на південний захід від Покровська) і на північ від Вовкового, але ISW не знайшло підтвердження цьому. Російські війська вели наступальні дії під самим Покровськом; на схід від Покровська біля Тарасівки, Єлизаветівки, Воздвиженки, Миролюбівки, Проміні; на південний схід від Покровська біля Лисівки; на південь від Покровська біля Зеленого і Нового Труду; і на південний захід від Покровська біля Піщаного, Солоного, Нововасилівки, Новоєлизаветівки та Ясенового 5 і 6 січня.

Російське міноборони заявило, що російські війська захопили все Курахове на тлі продовження російських наступальних операцій у цьому районі 6 січня. Речник ОСУВ «Хортиця» Віктор Трегубов заявив, що станом на ранок 6 січня в районі Курахового тривають бої. Кремлівський інформаційний канал ТАСС 6 січня повідомив, що джерела в невідомих російських спецслужбах заявили, що російські війська витіснили українські війська з частини Курахівської теплоелектростанції (ТЕС) на захід від Курахового і що тривають бої за адміністративні будівлі ТЕС. Російський мілблогер стверджував, що російські війська просунулися на південь від Шевченка (на північний захід від Курахового), але ISW не знайшло підтвердження цієї заяви. Російські війська вели наступальні дії під самим Кураховим; на північний захід від Курахового поблизу Петропавлівки та Слов'янки; на захід від Курахового біля Дачного та Костянтинополя; на південний захід від Курахового біля Зеленівки 5 і 6 січня.

Нагадаємо, триває 1049-й день повномасштабної війни в Україні.

Упродовж минулої доби на фронті відбулося 199 бойових зіткнень, противник завдав 48 авіаударів (57 керованих авіаційних бомб), використав для ураження 837 дронів-камікадзе. Здійснив понад 4 тис. обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.