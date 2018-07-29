Минулого року спонсори дали партії Тимошенко у 12 разів менше, ніж держава



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Партія «Батьківщина» отримала 2,39 млн грн у 2017 році завдяки внескам від фізичних та юридичних осіб

У 2017 році «Батьківщина» отримала 29,18 млн грн державне фінансування. Спонсори партії дали у 12 разів менше - 2,39 млн грн. Про це йде мова у дослідженні центру «Ейдос».

Із загальної суми внесків 967,6 тис. довелось повернути, оскільки юридичні особи, що здійснили внесок, підпадали під обмеження, визначені у ст. 15 Закону «Про політичні партії в Україні», а саме заборона на здійснення фінансування партії юридичною особою, кінцевим бенефіціарним власником якої є іноземець.

Кошти були повернуті п’ятьом товариствам із обмеженою відповідальністю, які об’єднують спільні імена власників - Лі Іші (Китайська Народна Республіка), Шейх Анвар Хуссейн (Республіка Індія), Ерік Чарльз Далгрена, (Сполучені Штати Америки).

Лі Іші та Ерік Чарльз Далгрена вже не вперше намагаються допомогти партії Тимошенко: у другому кварталі 2016 року від їхнього імені ТОВ «Рейтар» і ТОВ «Експалайт-2004» було внесено 170 тис. на рахунок партії, 80 тис. всупереч вимогам закону так повернуті і не були.

Найщедрішими благодійниками у 2017 році стали ТОВ «Марбург Рент» (610 тис.), ТОВ «Агроконтракт» (445 тис.), ТОВ «Квік-Принт» (398 тис.), ТОВ «ГК «Форкіада» (149,95 грн.), ТОВ «Іліор» (147 тис.).