Мін'юст направить до ЄСПЛ матеріали щодо визнання Росією «ЛДНР»

Україна направить чергову скаргу проти Росії до ЄСПЛ

Міністерство юстиції звернуло увагу на слова президента РФ про визнання Росією «ЛДНР» і його подальші дії

Міністр юстиції України Денис Малюська заявив, що через визнання Росією «ЛДНР» Україна звернеться до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). Про це він написав у Facebook.

Малюська зауважив, що Мін'юст звернув увагу на слова президента РФ про визнання Росією «ЛДНР» і його подальші дії.

«Готуємось подавати додаткові матеріали у ЄСПЛ щодо дій Росії на Донбасі», – наголосив міністр.

Як відомо, сьогодні президент України Володимир Зеленський зазначив, що він розгляне питання про розрив дипвідносин з Росією після того, як Москва визнала фейкові утворення російських бойовиків «ЛНР» і «ДНР».

Однак Росія виступає за «збереження дипвідносин», не зважаючи на агресивні заяви Путіна щодо знищення України.

Раніше ми повідомляли, що Україна може розірвати дипломатичні відносини з Росією і запровадити воєнний стан у випадку повномасштабної агресії. Зокрема, Міністерство закордонних справ вже направило президенту запит щодо розриву дипломатичних відносин з Російською Федерацією.

Нагадаємо, 22 лютого Держдума ратифікувала угоди з терористичними «ЛНР» і «ДНР».

Останніми днями ситуація в Україні загострюється через російську агресію та загрозу широкомасштабного вторгнення путінських військ. Через це сьогодні міністр оборони звернувся до українських військових.

Додамо, що напередодні міністр оборони озвучив сценарій російського вторгнення. Він наголосив, що за підрахунками розвідки Росія сконцентрувала 147 тисяч військових біля кордонів України.

Тим часом бойовики «ЛНР» вже взялися погрожувати Україні.

Зранку 22 лютого з'явилась інформація, що Росія планує визнати «ЛДНР» у межах областей. Згодом депутат Держдуми спростував власну заяву про нові кордони «ЛДНР».

Білий дім заявляє, що у планах Росії – «надзвичайно насильницьке» вторгнення в Україну, аби «розчавити» український народ.

21 лютого Путін дав добро на введення військ в Україну: опубліковано укази.