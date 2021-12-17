Радник Байдена розповів, чи Путін прийняв рішення про вторгнення в Україну

Салліван додав, що за останніми оцінками Росія на кордоні з Україною зосередила десятки тисяч військових

Салліван висловив готовність США до діалогу з Москвою

Президент Росії Володимир Путін наразі не прийняв рішення про вторгнення в Україну. При цьому ніяких змін за минулий тиждень на українському кордоні не відбулося. Про це йдеться в заяві помічника президента США Джейка Саллівана.

За словами помічника президента США Джейка Саллівана, нині Путін не прийняв рішення про вторгнення в Україну.

«Поточна оцінка уряду США така, що він (Путін - ред.) ще не прийняв рішення (про вторгнення в Україну - ред.), тому ніяких змін з минулого тижня на цю в цьому відношенні немає», – сказав Салліван на семінарі в Раді з міжнародних відносин.

Салліван додав, що розвідка США представила аналіз поточної ситуації. Згідно з останніми даними, російська влада серйозно розглядає сценарій вторгнення в Україну і на цьому тлі проводить оперативні навчання.

Також він додав, що за останніми оцінками Росія на кордоні з Україною зосередила десятки тисяч військових. При цьому він висловив готовність США до діалогу з Москвою.

«Ми збираємося обговорити наші побоювання», – резюмував він.

Минулого тижня Росія анонсувала нові переговори Путіна та Байдена.

Нагадаємо, президент США Джозеф Байден провів 7 грудня відеодзвінок з президентом Росії Володимиром Путіним. В ході переговорів американський лідер пригрозив рішучими економічними та іншими заходами в разі вторгнення в Україну.

Нагадаємо, посол США в Росії Джон Салліван заявив, що Сполучені Штати Америки та країни Європейського союзу не мають наміру послаблювати санкції, введені проти Росії через окупацію Криму.