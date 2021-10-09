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    Мітинг у Козині: «тітушки» влаштовують провокації

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    Тітушки почали провокувати масову бійку із ветеранами - Мітинг у Козині: «тітушки» влаштовують провокації
    Тітушки почали провокувати масову бійку із ветеранами
    скріншот із відео

    Мітингувальники намагаються вступити у силове протистояння із ветеранами АТО

    У Козині триває проплачена, за словами депутатів «Європейської солідарності», акція під будинком експрезидента Петра Порошенка. Мітингувальники спочатку вступали у словесний конфлікт, проте згодом почали провокувати учасників війни з Росією, які також зібралися біля будівлі, на силовий конфлікт.

    Відповідне відео опублікував на своїй сторінці у Facebook соратник Порошенка Олександр Погребиський.

    «В Козині стає гарячіше ..Влада дала команду вступати в силове з учасниками війни!», – написав він.

    Нагадаємо, біля дому п'ятого президента України Петра Порошенка у Козині зібралися невідомі, начебто для протесту. Про це повідомили на своїх сторінках у Facebook колишній радник президента Порошенка, а нині член «Європейської Солідарністі» Юрій Бірюков та Олександр Погребиський.

    Як зазначає Бірюков, так званих мітингувальників намагалися зібрати ще у п'ятницю, проте акцію перенесли на сьогодні. Як написав громадський діяч, за зібрання молодики можуть отримати до 600 грн за 3 години так званого протесту.

    Нагадаємо, це не перша акція проплачених тітушок проти Претра Порошенка. Нагадаємо, більше як сотня «тітушок» у Дніпрі хотіли зірвати Куліш-Фест у парку «Зелений гай«, де зібралися близько 1 тис. людей – серед них активісти, волонтери та ветерани АТО, туди ж прибув і п’ятий президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко. На заході було чимало родин із дітьми.

    Теги: Петро Порошенко Європейська солідарність активісти влада тітушки
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    Мітинг у Козині: «тітушки» влаштовують провокації