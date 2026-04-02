«Діють давно». Мінфін роз’яснив правила фінмоніторингу для рієлторів

Ростислав Вонс
Мінфін наголосив, що фінансовий моніторинг здійснюється на основі ризик-орієнтованого підходу
Відомство повідомило, що рієлтори не зобов’язані повідомляти про всі операції з нерухомістю на понад 400 тис. грн

Вимоги фінансового моніторингу для рієлторів діють давно, тому інформація про нібито запровадження нових правил є некоректною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство фінансів.

Як пояснила пресслужба відомства, регулювання у сфері операцій із нерухомістю визначене законом України № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Відповідно до законодавства, до суб’єктів первинного фінансового моніторингу належать, зокрема, рієлтори та інші компанії, що надають послуги з купівлі-продажу або оренди нерухомості, якщо щомісячна орендна плата становить 400 тис. грн і більше.

Фінансовий моніторинг здійснюється за ризик-орієнтованим підходом. Це означає, що суб’єкти застосовують відповідні процедури з урахуванням характеру операцій, ділових відносин із клієнтами, джерел походження коштів та інших факторів ризику. Йдеться не про тотальний контроль усіх угод.

Водночас поширене твердження про обов’язок рієлторів повідомляти про всі операції з нерухомістю на суму понад 400 тис. грн не відповідає нормам законодавства. Обов’язок подання інформації про порогові фінансові операції на них не поширюється, оскільки вони віднесені до спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу.

Читайте також 👉 Податкова реформа 2027: нові правила для посилок, таксі та онлайн-платформ

Основним обов’язком рієлторів є інформування Державної служби фінансового моніторингу виключно про підозрілі фінансові операції або спроби їх проведення.

Як пояснила пресслужба відомства, цьогорічне звернення міністерства до рієлторів пов’язане не з появою нових вимог, а з оновленням механізмів інформаційної взаємодії з Держфінмоніторингом через систему «Е-кабінет системи фінансового моніторингу» та необхідністю перевірки належної постановки на облік відповідних суб’єктів.

«Окрім того, некоректним є твердження про нібито «потрійний контроль» через нотаріусів, оцінювачів та рієлторів. Закон чітко визначає перелік суб’єктів первинного фінансового моніторингу, і оцінювачі як окрема категорія таких суб’єктів у ньому не визначені», – йдеться в заяві.

Як повідомляв «Главком», в Україні ринок рієлторських послуг досі не має чітких правил роботи, прозорих вимог до договорів з надання цих послуг та зрозумілої структури їх вартості. Саме тому держава готує окремий законопроєкт, який має врегулювати діяльність фахівців, які дивним чином втручаються в угоди з купівлі чи оренди нерухомості.

Читайте також

Влада хоче впорядкувати ринок посередників у сфері нерухомості
Рієлтори, хто ви такі? Влада готує нові правила гри на ринку нерухомості
16 березня, 10:35
Офіційно Корогодському належить 74% ТОВ «Віта-Верітас», яке володіє ТРЦ Dream
Корогодський шукає покупця для ТРЦ Dream: що відомо про продаж активу
6 березня, 08:52
Російський бізнесмен Микола Колесов
Правоохоронці Іспанії перевіряють активи бізнесмена з оточення Путіна: деталі операції
10 березня, 10:18
У Верховній Раді готують закон для врегулювання ринку нерухомості
Депутати налякали рієлторів планами ухвалити закон про ринок нерухомості
16 березня, 20:39
Податки для ФОПів, посилок і OLX: Мінфін оприлюднив деталі законопроєкту
Податки для ФОПів, посилок і OLX: Мінфін оприлюднив деталі законопроєкту
20 березня, 10:58
Ринок рієлторських послуг працює без чітких стандартів – Шуляк
Влада планує навести лад з бізнесом рієлторів: депутати готують закон
22 березня, 15:59
Експерти резюмують, що нинішні цінники в супермаркетах зумовлені винятково економічними чинниками
Експерти назвали крупу, яка рекордно зросла в ціні
22 березня, 18:59
Приміщення на вулиці Бойчука, 1/2
Суд повернув столичній громаді нежитлове приміщення на Печерську вартістю 7 млн грн
25 березня, 09:30
Консультація щодо купівлі земельної ділянки в Україні 2026 року
Перевірка земельної ділянки перед купівлею: повний гід, індикатори шахрайства та пастки 2026 року
29 березня, 14:30

Ціни на пальне 6 квітня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
В Україні стрімко здорожчав популярний овоч
Кешбек на пальне: скільки можна зекономити за теперішніми цінами
Курс валют 5 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Ціни на пальне 5 квітня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 4 квітня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС

Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Сьогодні, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
4 квiтня, 05:59

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
