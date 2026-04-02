«Діють давно». Мінфін роз’яснив правила фінмоніторингу для рієлторів

Відомство повідомило, що рієлтори не зобов’язані повідомляти про всі операції з нерухомістю на понад 400 тис. грн

Вимоги фінансового моніторингу для рієлторів діють давно, тому інформація про нібито запровадження нових правил є некоректною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство фінансів.

Як пояснила пресслужба відомства, регулювання у сфері операцій із нерухомістю визначене законом України № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Відповідно до законодавства, до суб’єктів первинного фінансового моніторингу належать, зокрема, рієлтори та інші компанії, що надають послуги з купівлі-продажу або оренди нерухомості, якщо щомісячна орендна плата становить 400 тис. грн і більше.

Фінансовий моніторинг здійснюється за ризик-орієнтованим підходом. Це означає, що суб’єкти застосовують відповідні процедури з урахуванням характеру операцій, ділових відносин із клієнтами, джерел походження коштів та інших факторів ризику. Йдеться не про тотальний контроль усіх угод.

Водночас поширене твердження про обов’язок рієлторів повідомляти про всі операції з нерухомістю на суму понад 400 тис. грн не відповідає нормам законодавства. Обов’язок подання інформації про порогові фінансові операції на них не поширюється, оскільки вони віднесені до спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу.

Основним обов’язком рієлторів є інформування Державної служби фінансового моніторингу виключно про підозрілі фінансові операції або спроби їх проведення.

Як пояснила пресслужба відомства, цьогорічне звернення міністерства до рієлторів пов’язане не з появою нових вимог, а з оновленням механізмів інформаційної взаємодії з Держфінмоніторингом через систему «Е-кабінет системи фінансового моніторингу» та необхідністю перевірки належної постановки на облік відповідних суб’єктів.

«Окрім того, некоректним є твердження про нібито «потрійний контроль» через нотаріусів, оцінювачів та рієлторів. Закон чітко визначає перелік суб’єктів первинного фінансового моніторингу, і оцінювачі як окрема категорія таких суб’єктів у ньому не визначені», – йдеться в заяві.

Як повідомляв «Главком», в Україні ринок рієлторських послуг досі не має чітких правил роботи, прозорих вимог до договорів з надання цих послуг та зрозумілої структури їх вартості. Саме тому держава готує окремий законопроєкт, який має врегулювати діяльність фахівців, які дивним чином втручаються в угоди з купівлі чи оренди нерухомості.