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Президент назвав три країни, які допоможуть Україні з антибалістикою

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Президент назвав три країни, які допоможуть Україні з антибалістикою
Зустріч президента України Володимира Зеленського з лідерами країн E3 відбулася 8 червня
фото: Keir Starmer/Х

Зеленський: Сподіваюся, що нам вдасться розробити європейську антибалістичну систему разом із Великою Британією

Країни E3 допоможуть Україні з протиракетною обороною. Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю The Guardian, передає «Главком».

«Країни E3 (Велика Британія, Німеччина, Франція, – «Главком») допоможуть нам з антибалістикою. До речі, сподіваюся, що нам вдасться розробити європейську антибалістичну систему разом із Великою Британією. Ми над цим працюємо. Це потрібно нам, і це потрібно Великій Британії», – наголосив глава України.

За словами президента, вчора на зустрічі E3 лідери країн погодилися, що потрібно посилити санкції проти Росії.

«Третє: нам треба перевести українську армію на контрактну систему. Бути військовим небезпечно, і ми маємо забезпечити їм гідні зарплати, бо вони віддають свої життя. Для цього нам потрібне додаткове фінансування. Зараз це навіть близько не те, що Росія платить своїм найманцям. Дуже сподіваюся, що наші друзі допоможуть», – додав Зеленський.

Нагадаємо, 8 червня Зеленський провів у Лондоні переговори зі Стармером, Макроном і Мерцом: за підсумками зустрічі лідери чотирьох країн оприлюднили спільну заяву. До слова, Британія, Франція та Німеччина висунули п'ять умов для миру в Україні, закликавши Путіна погодитися на негайне і повне припинення вогню.

До слова, 8 червня президент України Володимир Зеленський провів зустріч з королем Великої Британії. Чарльз III прийняв президента України у Віндзорському палаці.

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Теги: Німеччина Франція Велика Британія Володимир Зеленський системи ППО

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