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Зеленський пояснив, як вступ України до ЄС вплине на Путіна

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зеленський пояснив, як вступ України до ЄС вплине на Путіна
Президент зробив заяву про російський політичний вплив на інші країни
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Президент: Незалежна й вільна Україна – найбільша та політично найнебезпечніша країна для Росії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський політичний вплив на інші країни зменшується. Про це він сказав в інтерв’ю The Guardian, передає «Главком».

«Азербайджан – вони незалежні. Вірменія – учорашні вибори стали великим успіхом для незалежності Вірменії. Також думаю, що росіяни втратили Молдову. Звичайно, вони не хочуть втратити Україну, бо незалежна й вільна Україна – найбільша та політично найнебезпечніша країна для Росії», – зауважив глава України.

Зеленський підкреслив, що коли Україна вступить до ЄС, російський диктатор Володимир Путін матиме внутрішні проблеми з різними народами, особливо на Кавказі. «Різні народи по всій Росії ставитимуть питання», – додав він.

Нагадаємо, партія прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна «Громадянський договір» здобула переконливу перемогу на парламентських виборах та зберегла контроль над законодавчим органом країни. Нинішні вибори називали історичними не лише через боротьбу між владою та опозицією. Фактично йшлося про вибір геополітичного курсу країни після втрати Нагірного Карабаху та різкого погіршення відносин із Росією.

Зокрема, президент України Володимир Зеленський привітав прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна з перемогою його партії на парламентських виборах. «Вітаю Вірменію з проведенням демократичних, вільних виборів та Нікола Пашиняна – з перемогою. І це перемога суверенітету Вірменії, вашої незалежності й права жити так, як ви самі визначите. Бажаємо вам успіху», – зазначив він.

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Теги: Володимир Зеленський росія Європейський Союз

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