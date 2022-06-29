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    Політика

    Моніторингова місія ООН пояснила, чому називає «конфліктом» війну в Україні

    Моніторингова місія ООН пояснила, чому називає «конфліктом» війну в Україні
    фото: пресслужба Місії

    В офісі Місії не вкладають політичної оцінки у термін

    Моніторингова місія ООН з прав людини пояснила, чому називає повномасштабне вторгнення Росії в Україну конфліктом, а не війною. у своїх доповідях називає повномасштабне вторгнення Росії в Україну конфліктом, оскільки Голова Місії Матільда Богнер зазначила, що цей термін використовується у міжнародному гуманітарному праві і тут немає політичної оцінки. Про це Богнер заявила на презентації у середу, 29 червня, нової доповіді Управління ООН з прав людини щодо України, повідомляє Укрінформ.

    «Причина, чому ми використовуємо термін «конфлікт», полягає в тому, що цей термін використовується у міжнародному гуманітарному праві. Це правові засади, яких ми дотримуємося, це не політична оцінка», – сказала Богнер.

    Вона додала, що в офісі Місії використовують термін «війна» у широкому сенсі для опису того, що відбувається в Україні.

    «Тобто ми в жодному разі не відкидаємо цей термін, однак наша доповідь ґрунтується на міжнародному гуманітарному праві, саме тому ми використовуємо правову термінологію», – запевнила голова Моніторингової місії ООН.

    Раніше повідомлялося, що у моніторинговій місії ООН стурбовані звільненням Денісової .

    Теги: росія окупанти ООН війна Україна окупація #stoprussia
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    Моніторингова місія ООН пояснила, чому називає «конфліктом» війну в Україні