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Мовний омбудсмен повідомив, на що найбільше скаржаться громадяни

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Мовний омбудсмен повідомив, на що найбільше скаржаться громадяни
Порушники оперативно усувають порушення після звернення мовного омбудсмена
Фото з відкритих джерел

Приблизно 40% усіх звернень громадян стосуються мови інтернет-представництв

За інформацією мовного омбудсмена Тараса Кременя, близько 40% усіх звернень громадян до Уповноваженого із захисту державної мови стосуються мови інтернет-представництв.

Більшість інтернет-представництв, функціонування яких не відповідає вимогам закону про державну мову, після попередження з боку омбудсмена оперативно усувають порушення.

«Станом на сьогодні більшість інтернет-представництв, функціонування яких не відповідає вимогам закону про державну мову, після попередження з боку Уповноваженого про відповідальність оперативно усувають порушення: створюється версія українською мовою, забезпечується завантаження українськомовної версії, усувається подання інформації недержавною мовою на українськомовній версії тощо», - йдеться у повідомленні.

Проте ефективність реагування на повідомлення про порушення закону, наголосив Кремінь, ускладнена тим, що переважно на інтернет-сайтах відсутня інформація про найменування юридичної чи фізичної особи-підприємця, реєстраційні дані з державних реєстрів.

«У переважній більшості випадків на інтернет-представництвах (сайтах, сторінках та каналах у соціальних медіа тощо) не зазначені відомості про представлений ними суб'єкт господарювання (найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, реєстраційні дані з державних реєстрів), контактні дані суб'єкт. Майже 90% звернень щодо порушення мови інтернет-представництв не містять відомостей про відповідного суб'єкта господарювання. Встановлення відомостей про суб'єкт господарювання в межах повноважень уповноваженого із захисту державної мови часто передбачає офіційне листування, зокрема з іншими державними органами та потребує значних витрат часу», – пояснив чиновник.

Нагадаємо, раніше Харківського міського голову Ігоря Терехова оштрафували на 3400 грн. за використання недержавної мови під час звернень до громадян. 

До слова, доцент столичного університету отримав штраф через викладання недержавною мовою.

Крім того, мовний омбудсмен звернувся до мера Труханова з вимогою  зняти в Одесі вивіски російською мовою.

 

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