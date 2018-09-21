Мураєв пішов від Рабіновича і створює власну партію



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мураєв має намір створити власну політсилу

Нардеп обіцяє запропонувати Україні проект країни, «якого у неї ніколи не було»

Позафракційний народний депутат Євгеній Мураєв вийшов з партії Вадима Рабіновича.

Про це він повідомляє 21 вересня на своїй сторінці в Facebook.

«Ми вирішили залишити політпроект «За життя» В. Рабіновича. Ми заберемо людей, ідеї, вашу довіру і підтримку. Для нас політика - не бізнес-проект, здатний забезпечити ситу старість і не зготоване на швидку руку ток-шоу», - заявляє політик.

При цьому Мураєв повідомляє про намір створити свою політсилу:

«Ми створюємо партію, в якій не буде випадкових людей. Я готовий встати попереду і запропонувати Україні проект країни, якого у неї ніколи не було», - заявив нардеп

Мураєв також зазначив, що його команда «готова працювати і битися за свої переконання».

Раніше Вадим Рабінович закликав керівників Опоблоку до об'єднання.

В кінці серпня стало відомо, що батько Євгена Мураєва передав колишньому заступнику глави адміністрації президента Віктора Януковича Андрію Портнову телеканал NewsOne в управління терміном на три роки.

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