  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Мураєв пішов від Рабіновича і створює власну партію

    • Розсилка
    Мураєв має намір створити власну політсилу - Мураєв пішов від Рабіновича і створює власну партію
    Мураєв має намір створити власну політсилу

    Нардеп обіцяє запропонувати Україні проект країни, «якого у неї ніколи не було»

    Позафракційний народний депутат Євгеній Мураєв вийшов з партії Вадима Рабіновича.

    Про це він повідомляє 21 вересня на своїй сторінці в Facebook.

    «Ми вирішили залишити політпроект «За життя» В. Рабіновича. Ми заберемо людей, ідеї, вашу довіру і підтримку. Для нас політика - не бізнес-проект, здатний забезпечити ситу старість і не зготоване на швидку руку ток-шоу», - заявляє політик.

    При цьому Мураєв повідомляє про намір створити свою політсилу:

    «Ми створюємо партію, в якій не буде випадкових людей. Я готовий встати попереду і запропонувати Україні проект країни, якого у неї ніколи не було», - заявив нардеп

    Мураєв також зазначив, що його команда «готова працювати і битися за свої переконання».

    Раніше Вадим Рабінович закликав керівників Опоблоку  до об'єднання.

    В кінці серпня стало відомо, що батько Євгена Мураєва передав колишньому заступнику глави адміністрації президента Віктора Януковича Андрію Портнову телеканал NewsOne в управління терміном на три роки.

     Читайте також матеріали: 
    «За життя» у борг. Партія Рабіновича-Мураєва-Медведчука живе за тисячу доларів у місяць?
    Партія «За життя». За чий кошт такий бенкет?
    За життя без Ахметова. План Медведчука та Льовочкіна

     

    Читайте також
    Вадим Рабінович партії політика Євген Мураєв За життя
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ