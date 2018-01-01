Мюнхенська конференція: Клімкін зустрінеться з Лавровим

Їхня зустріч була запланована вже давно

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що зустрінеться з російським колегою Сергієм Лавровим у рамках Мюнхенської конференції з безпеки. Про це він зазначив під час зустрічі з журналістами, повідомляє видання «Інтерфакс-Україна». Клімкін відмітив, що під час зустрічі планується порушити питання українських політв'язнів



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Їхня зустріч була запланована вже давно

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що зустрінеться з російським колегою Сергієм Лавровим у рамках Мюнхенської конференції з безпеки. Про це він зазначив під час зустрічі з журналістами, повідомляє видання «Інтерфакс-Україна».

Клімкін відмітив, що під час зустрічі планується порушити питання українських політв'язнів і миротворчої місії на Донбасі.

«Планую зустрітися Лавровим. З ним буде тематика дещо інша. Оскільки заручники - це фантастично важливо, а це зараз все блокується... Скажу Лаврову, що вони мусять свою окупаційну адміністрацію контролювати, обов'язково підніму питання наших політичних в'язнів», - повідомив міністр.

Клімкін додав, що на його зустріч з Лавровим орієнтовно відведено півгодини, і вона пройде перед зустріччю в «нормандському форматі».

Відзначимо, у Мюнхені розпочалася щорічна міжнародна конференція з безпеки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко у рамках своєї участі в 54-й Мюнхенській конференції з питань безпеки виступить увечері в п'ятницю, 16 лютого.

Також Клімкін заявив, що наступна зустріч міністрів закордонних справ країн-учасниць «нормандського формату» попередньо запланована на 16 лютого у Мюнхені. Але на ній не буде міністра МЗС Франції.