  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
    Політика

    Мюнхенська конференція: Клімкін зустрінеться з Лавровим

    Їхня зустріч була запланована вже давно
    Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що зустрінеться з російським колегою Сергієм Лавровим у рамках Мюнхенської конференції з безпеки. Про це він зазначив під час зустрічі з журналістами, повідомляє видання «Інтерфакс-Україна». Клімкін відмітив, що під час зустрічі планується порушити питання українських політв'язнів
    • Сьогодні, 13:47
    • Розсилка

    Їхня зустріч була запланована вже давно

    Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що зустрінеться з російським колегою Сергієм Лавровим у рамках Мюнхенської конференції з безпеки. Про це він зазначив під час зустрічі з журналістами, повідомляє видання «Інтерфакс-Україна».

    Клімкін відмітив, що під час зустрічі планується порушити питання українських політв'язнів і миротворчої місії на Донбасі.

    «Планую зустрітися Лавровим. З ним буде тематика дещо інша. Оскільки заручники - це фантастично важливо, а це зараз все блокується... Скажу Лаврову, що вони мусять свою окупаційну адміністрацію контролювати, обов'язково підніму питання наших політичних в'язнів», - повідомив міністр.

    Клімкін додав, що на його зустріч з Лавровим орієнтовно відведено півгодини, і вона пройде перед зустріччю в «нормандському форматі».

    Відзначимо, у Мюнхені розпочалася щорічна міжнародна конференція з безпеки.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко у рамках своєї участі в 54-й Мюнхенській конференції з питань безпеки виступить увечері в п'ятницю, 16 лютого.

    Також Клімкін заявив, що наступна зустріч міністрів закордонних справ країн-учасниць «нормандського формату» попередньо запланована на 16 лютого у Мюнхені. Але на ній не буде міністра МЗС Франції.

    Петро Порошенко МЗС Павло Клімкін міністр Сергій Лавров заручники президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ