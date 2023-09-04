Стало відомо, чим Путін годував Ердогана під час візиту

У меню дві закуски, суп, дві гарячих страви на вибір і десерт

У мережі з’явилося меню робочого обіду під час зустрічі російського диктатора Володимира Путіна та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана у Сочі. Його опублікували місцеві Telegram-канали.

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У меню дві закуски, суп, дві гарячих страви на вибір і десерт.

Так, із закусок представлені салат з підкопченої форелі з огірком і авокадо і барабулька з томатом і топінамбуром. Далі – суп-харчо з яловичиною.

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З гарячих страв на вибір пропонується кефаль з овочами і шпинатним соусом або корейка ягняти на грилі з пюре з пастернаку. І на десерт - «Пташине молоко».

Також на столах представлені два варіанти російського вина.

Нагадаємо, президенти Росії та Туреччини Володимир Путін та Реджеп Тайїп Ердоган провели довгоочікувані переговори у Сочі.

До слова, 17 липня 2023 року Росія вийшла з зернової угоди. Вперше зернову угоду, яка дозволяла Україні експортувати збіжжя через три чорноморські порти Одещини, уклали в липні минулого року. До угоди були залучені Україна, Туреччина, ООН і Росія. Пізніше Росія неодноразово блокувала угоду, наприклад, відмовлялася проводити інспекцію кораблів, як це визначено у домовленостях. За час дії зернової угоди Україна експортувала понад 30 млн тонн зерна й отримала десятки мільярдів доларів.