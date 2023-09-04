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Стало відомо, чим Путін годував Ердогана під час візиту

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Стало відомо, чим Путін годував Ердогана під час візиту
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та російський диктатор Володимир Путін
фото з відкритих джерел

У меню дві закуски, суп, дві гарячих страви на вибір і десерт

У мережі з’явилося меню робочого обіду під час зустрічі російського диктатора Володимира Путіна та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана у Сочі. Його опублікували місцеві Telegram-канали.

У меню дві закуски, суп, дві гарячих страви на вибір і десерт.

Так, із закусок представлені салат з підкопченої форелі з огірком і авокадо і барабулька з томатом і топінамбуром. Далі – суп-харчо з яловичиною.

З гарячих страв на вибір пропонується кефаль з овочами і шпинатним соусом або корейка ягняти на грилі з пюре з пастернаку. І на десерт - «Пташине молоко».

Також на столах представлені два варіанти російського вина.

Стало відомо, чим Путін годував Ердогана під час візиту фото 1

Нагадаємо, президенти Росії та Туреччини Володимир Путін та Реджеп Тайїп Ердоган провели довгоочікувані переговори у Сочі.

До слова, 17 липня 2023 року Росія вийшла з зернової угоди. Вперше зернову угоду, яка дозволяла Україні експортувати збіжжя через три чорноморські порти Одещини, уклали в липні минулого року. До угоди були залучені Україна, Туреччина, ООН і Росія. Пізніше Росія неодноразово блокувала угоду, наприклад, відмовлялася проводити інспекцію кораблів, як це визначено у домовленостях. За час дії зернової угоди Україна експортувала понад 30 млн тонн зерна й отримала десятки мільярдів доларів.

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Теги: Реджеп Таїп Ердоган путін Туреччина росія

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