МЗС отримає нового очільника? Офіс президента зробив заяву про кадрові зміни

І Кислиця (ліворуч), і Сибіга беруть участь у мирних переговорах для завершення війни

Раніше зʼявилася інформація, що чинний глава МЗС стане послом України

Офіс президента спростував інформацію про заміну очільника Міністерства закордонних справ. Раніше зʼявилася інформація про те, що Андрія Сибігу замінить на посаді його заступник Сергій Кислиця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на радника президента з комунікацій Дмитра Литвина.

Раніше голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак заявив, що найближчим часом кандидатуру міністра закордонних справ буде подано до парламенту разом з кандидатами на посади міністра юстиції та міністра енергетики. Тим часом чинний глава МЗС стане послом України в одній із сусідніх країн.

Дмитро Литвин назвав цю інформацію «вкидом». Крім того, Банкова прокоментувала заяви про можливу заміну посолки України в США Ольги Стефанішиної. Зазначається, що у дипломатки «все нормально» в Америці, зокрема вона вже мала зустріч з президентом США Дональдом Трампом, тому «будь-які сумніви – дивні».

Коментуючи перезавантаження Адміністрації президента, Литвин наголосив, що спочатку буде обрано керівника установи, і лише після цього – обговорення структури.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що найважливішим питанням нині є завершення війни. Натомість призначення нового керівника Офісу президента не є першочерговим завданням. Відповідну заяву український лідер зробив на закритій зустрічі з провідними українськими та іноземними ЗМІ, на якій був присутній «Главком».