Уряд призначив виконуючу обовʼязків міністра юстиції
Сугак була заступницею міністра юстиції з питань європейської інтеграції
Кабінет міністрів України призначив Людмилу Сугак виконуючою обовʼязків міністра юстиції України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «ЕП».
До цього призначення Сугак була заступницею міністра юстиції з питань європейської інтеграції.
Зауважимо, Кабінет міністрів призначив Артема Некрасова виконуючим обовʼязків міністра енергетики України. Відповідне розпорядження уряд схвалив на своєму засіданні сьогодні.
Нагадаємо, Верховна Рада України підтримала відставку Світлани Гринчук з посади міністерки енергетики. За відповідне рішення проголосували 315 народних депутатів.
Також Рада підтримала відставку міністра енергетики Германа Галущенка. За відповідне рішення проголосували 323 народні депутати.
