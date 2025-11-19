Головна Країна Політика
Уряд призначив виконуючу обовʼязків міністра юстиції

Наталія Порощук
Наталія Порощук
Сугак отримала нову посаду
Сугак була заступницею міністра юстиції з питань європейської інтеграції

Кабінет міністрів України призначив Людмилу Сугак виконуючою обовʼязків міністра юстиції України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «ЕП».

До цього призначення Сугак була заступницею міністра юстиції з питань європейської інтеграції.

Зауважимо, Кабінет міністрів призначив Артема Некрасова виконуючим обовʼязків міністра енергетики України. Відповідне розпорядження уряд схвалив на своєму засіданні сьогодні.

Нагадаємо, Верховна Рада України підтримала відставку Світлани Гринчук з посади міністерки енергетики. За відповідне рішення проголосували 315 народних депутатів.

Також Рада підтримала відставку міністра енергетики Германа Галущенка. За відповідне рішення проголосували 323 народні депутати.

Теги: Кабмін кадрові зміни Міністерство юстиції

