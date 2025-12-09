Сибіга обговорив з главою МЗС Бельгії передачу Україні F-16

Міністри зосередилися на питаннях енергетичної безпеки та необхідності подальшого посилення санкцій проти Росії

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в рамках візиту президента Володимира Зеленського до Брюсселя зустрівся з міністром оборони та зовнішньої торгівлі Бельгії Тео Франкеном. Під час переговорів сторони обговорили ключові питання військової допомоги, зокрема, заплановану поставку Бельгією винищувачів F-16 для України, пише «Главком».

«Я поінформував про ситуацію на полі бою, останні події у мирних зусиллях та контакти з американськими та європейськими партнерами. Ми обговорили поточну військову допомогу Бельгії, включаючи заплановану поставку винищувачів F-16, а також внесок Бельгії у багатонаціональні ініціативи, такі як PURL в межах НАТО, спрямовані на посилення оборонних можливостей України», – зазначив Сибіга.

фото: МЗС України

Окрім цього, міністри зосередилися на питаннях енергетичної безпеки та необхідності подальшого посилення санкцій проти Росії. Сибіга також підкреслив важливість повного використання заморожених активів Росії для припинення війни та досягнення справедливого миру.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув до Брюсселя.

Зеленський зазначив, що під час візиту матиме зустріч з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, а також спільні перемовини з президентами Європейської ради Антоніу Коштою та Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.