Головна Світ Політика
search button user button menu button

Сибіга обговорив з главою МЗС Бельгії передачу Україні F-16

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Сибіга обговорив з главою МЗС Бельгії передачу Україні F-16
Під час переговорів сторони обговорили ключові питання військової допомоги
фото: МЗС України

Міністри зосередилися на питаннях енергетичної безпеки та необхідності подальшого посилення санкцій проти Росії

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в рамках візиту президента Володимира Зеленського до Брюсселя зустрівся з міністром оборони та зовнішньої торгівлі Бельгії Тео Франкеном. Під час переговорів сторони обговорили ключові питання військової допомоги, зокрема, заплановану поставку Бельгією винищувачів F-16 для України, пише «Главком».

«Я поінформував про ситуацію на полі бою, останні події у мирних зусиллях та контакти з американськими та європейськими партнерами. Ми обговорили поточну військову допомогу Бельгії, включаючи заплановану поставку винищувачів F-16, а також внесок Бельгії у багатонаціональні ініціативи, такі як PURL в межах НАТО, спрямовані на посилення оборонних можливостей України», – зазначив Сибіга.

Сибіга обговорив з главою МЗС Бельгії передачу Україні F-16 фото 1
фото: МЗС України

Окрім цього, міністри зосередилися на питаннях енергетичної безпеки та необхідності подальшого посилення санкцій проти Росії. Сибіга також підкреслив важливість повного використання заморожених активів Росії для припинення війни та досягнення справедливого миру.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув до Брюсселя. 

Зеленський зазначив, що під час візиту матиме зустріч з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, а також спільні перемовини з президентами Європейської ради Антоніу Коштою та Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. 

Читайте також:

Теги: Андрій Сибіга Бельгія F-16

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вевер: Конфіскація заморожених активів іншої країни, її суверенних фондів добробуту, ніколи раніше не робилася
Прем'єр Бельгії заявив, що РФ не програє війну, а конфіскацію активів назвав крадіжкою
3 грудня, 22:37
Могеріні була серед трьох підозрюваних, яких у вівторок вранці доставили на допит
Справа про шахрайство. У Бельгії затримано ексголову дипломатії ЄС
2 грудня, 15:53
Мета Лорана Сімонса вивчати медицину, щоб досягти подовження життя
«Маленький Ейнштейн» з Бельгії: 15-річний підліток отримав ступінь доктора з квантової фізики
2 грудня, 09:45
Європейська фінустанова побоюється юридичних позовів з боку Кремля
Бельгійський депозитарій пояснив, чому виступає проти конфіскації російських активів
27 листопада, 15:39
Сибіга провів низку розмов з європейськими дипломатами про мир, фронт і підтримку
Сибіга провів низку розмов з європейськими дипломатами про мир, фронт і підтримку
21 листопада, 22:47
Зеленький: Важливо, щоб результатом став достойний мир
«Робота з пунктами, які можуть змінити багато». Зеленський провів нараду з МЗС
21 листопада, 15:44
Повітряні сили заявили, що українські екіпажі стабільно ефективно відбивають атаки РФ
Комбінована атака на Україну. Стало відомо, скільки ракет збили пілоти F-16 та Mirage-2000
19 листопада, 12:37
Прево: Вони (росіяни – «Главком») вбили та поранили невинних людей, включно з дітьми, і залишили цілі громади у страху та темряві. Давайте будемо дуже відвертими: це воєнні злочини
Глава МЗС Бельгії назвав російські обстріли України воєнними злочинами
16 листопада, 06:32
Над АЕС у Бельгії зафіксовано невідомі дрони
Над АЕС у Бельгії зафіксовано невідомі дрони
10 листопада, 05:02

Політика

Зеленський у Брюсселі зустрівся з Рютте, Коштою та фон дер Ляєн
Зеленський у Брюсселі зустрівся з Рютте, Коштою та фон дер Ляєн
Сибіга обговорив з главою МЗС Бельгії передачу Україні F-16
Сибіга обговорив з главою МЗС Бельгії передачу Україні F-16
«Рухається у поганому напрямку». Трамп розкритикував Європу
«Рухається у поганому напрямку». Трамп розкритикував Європу
Путін підписав указ про призов резервістів на військові збори у 2026 році
Путін підписав указ про призов резервістів на військові збори у 2026 році
Посол США про мирну угоду: Трамп знає, як натиснути на Україну і Росію
Посол США про мирну угоду: Трамп знає, як натиснути на Україну і Росію
ЄС звільнив Польщу від обов'язку приймати мігрантів 
ЄС звільнив Польщу від обов'язку приймати мігрантів 

Новини

Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
Вчора, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
6 грудня, 08:15
День Збройних сил України 2025: яскраві листівки, теплі привітання у віршах та прозі
6 грудня, 07:40
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 5 грудня
5 грудня, 06:01
Найпопулярніші запити 2025 року в Україні: дані Google
4 грудня, 12:19

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua