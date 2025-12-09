Головна Країна Політика
Офіс президента легше ліквідувати, ніж призначити його керівника – Зеленський

glavcom.ua
Раніше повідомлялося, що глава держави обрав пʼятьох кандидатів на посаду майбутнього керівника Офісу президента
фото з відкритих джерел

Президент про призначення нового очільника Банкової: «Війна набагато важливіша»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання призначення керівника Офісу президента України не є першочерговим. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

Глава держави, коментуючи запитання про обрання голови Офісу президента, наголосив, що війна набагато важливіша за це кадрове призначення. Він пожартував, що Офіс президента простіше ліквідувати, ніж призначити її керівника.

«Що стосується перезавантаження офісу, знов запитання щодо керівника офісу, багато таких запитань. Чесно, скажу вам відверто, на сьогодні стільки таких запитань, стільки всього, стільки таких різних пропозицій, обміну думок! Чесно: війна набагато важливіша. Тому таке відчуття, що легше, чим призначати людину, легше ліквідувати офіс», – каже він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення керівника Офісу президента Андрія Єрмака. За кілька годин після звільнення вже колишній очільник Банкової заявив, що вирушає на фронт. Він вважає, що його гідність не захистили, попри те що він від лютого 2022 року залишається в Україні.

Через декілька днів президент України Володимир Зеленський вивів колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака зі складу Ставки верховного головнокомандувача та Ради національної безпеки і оборони.

Як повідомлялося, глава держави Володимир Зеленський заявив, що розглядає на посаду керівника Офісу президента міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, міністра оборони Дениса Шмигаля, очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова, перший заступника міністра закордонних справ Сергія Кислицю та заступника очільника Банкової Павла Палісу.

До слова, колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що не тримає зла на Володимира Зеленського через своє звільнення.

