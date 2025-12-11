Головна Країна Політика
Хто замінить Єрмака? Зеленський пояснив, чому так довго думає

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Хто замінить Єрмака? Зеленський пояснив, чому так довго думає
Глава держави заявив, що призначення нового керівника Офісу президента є непріоритетним питанням
фото: Офіс президента

Президент: «Я не хочу зруйнувати Кабінет міністрів»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що найважливішим питанням нині є завершення війни. Натомість призначення нового керівника Офісу президента не є першочерговим завданням. Відповідну заяву український лідер зробив під час пресконференції, де був присутній «Главком».

Глава держави каже, що наразі сфокусований на розробці мирної угоди і переговорах з американською стороною. «Я розумію, що у частини суспільства є питання щодо голови Офісу. Але я здивований, що саме це питання стало одним із таких найбільш актуальних питань. Тому що вважаю, що найважливішими є всі питання щодо закінчення війни та гарантування безпеки», – пояснив він.

Зеленський каже, що провів кілька консультацій щодо призначення нового очільника Банкової. Однак український лідер побоюється, що призначення керівника Офісу президента споміж когось із чинних урядовців може ускладнити роботу уряду.

«Є деякі організаційні деталі. Хто і з якої інституції може бути призначений, і як там тоді буде конструкція працювати. Якщо говорити про кандидатів, які зараз у Кабінеті міністрів, то поки що взагалі є запитання, як призначити міністрів, посади яких вакантні – міністра енергетики і міністра юстиції. Вважаю, що нашим депутатам разом із Кабінетом міністрів треба запропонувати, як заповнити ці вакансії швидше. І якщо я, наприклад, заберу зараз когось ще з чинних урядовців – вони фахові люди, і можуть підійти на посаду керівника Офісу – але я боюсь, що на їх місце будуть тижнями шукати кандидатури так само, як на Міністерство енергетики та Міністерство юстиції. Я не хочу зруйнувати Кабінет міністрів», – пояснив він.

Очільник Україна підкреслив, що він зосереджений на закінченні війни та роботі з представниками США й «коаліції охочих». «І дуже багато є інших питань, над якими я працюю, і одне з цих питань – призначення керівника Офісу, і це точно не пріоритетне питання», – додав Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення керівника Офісу президента Андрія Єрмака. За кілька годин після звільнення вже колишній очільник Банкової заявив, що вирушає на фронт. Він вважає, що його гідність не захистили, попри те що він від лютого 2022 року залишається в Україні.

Як повідомлялося, глава держави Володимир Зеленський заявив, що розглядає на посаду керівника Офісу президента міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, міністра оборони Дениса Шмигаля, очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова, перший заступника міністра закордонних справ Сергія Кислицю та заступника очільника Банкової Павла Палісу.

До слова, колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що не тримає зла на Володимира Зеленського через своє звільнення.

