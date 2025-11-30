Головна Країна Політика
Кислиця поділився враженнями від початку переговорів у Флориді

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Кислиця поділився враженнями від початку переговорів у Флориді
Переговори Україна-США в Маямі
фото: Сергій Кислиця/Х

Українська делегація оцінила зустріч із делегацією США як «гарний початок»

Зустріч делегацій України та США щодо припинення війни з РФ наразі є конструктивною. Як інформує «Главком», про це заявив перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, який бере участь у перемовинах у Маямі.

«Це був гарний початок поточної зустрічі. Дуже захоплива та поки що конструктивна», – повідомив Кислиця у соцмережі Х.

За його словами, на переговорах панує «тепла атмосфера, що сприяє потенційному прогресивному результату».

Також Кислиця подякував держсекретареві США Марко Рубіо за «чудове керівництво», а зятю Трампа Джареду Кушнеру, який теж бере участь у переговорах, за «ставлення та те, як він викладає своє бачення».

Як відомо, у Флориді стартувала зустріч делегацій України та США. Українську делегацію цього разу очолює секретар РНБО Рустем Умєров, який замінив усунутого з посади керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Американську сторону представляють держсекретар Марко Рубіо, спецпосланець президента Дональда Трампа Річард Віткофф та радник президента Джаред Кушнер. Сторону США представляють держсекретар Марко Рубіо, спеціальний посланник Стів Віткофф, а також радник Трампа Джаред Кушнер.

Раніше Володимир Зеленський затвердив оновлений склад української делегації, яка вестиме переговори зі Сполученими Штатами, іншими міжнародними партнерами та представниками РФ щодо досягнення стійкого й справедливого миру. Переговорну групу очолив секретар РНБО Рустем Умєров.

Як повідомлялось, керівник Офісу президента Андрій Єрмак подав у відставку за день до поїздки у США, де мали відбутися переговори з представниками американського лідера. 

За словами президента України Володимира Зеленського, переговорна група обговорюватиме пункти угоди, які вдалося узгодити у Женеві, аби зробити документ дієвим. Зеленський наголосив, що українська делегація буде добре підготовлена та налаштована на предметну роботу.

