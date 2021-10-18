Перший темношкірий держсекретар США помер від ускладнень Covid-19

Коліну Пауеллу було 84 роки

У США від ускладнень після зараження коронавірусом 18 жовтня помер колишній держсекретар Колін Пауелл. Йому було 84 роки та він пройшов повний курс вакцинації. Про смерть воєначальника і першого темношкірого ексглави американського Держдепу в понеділок повідомили його родичі, пише CNN.

«Генерал Колін Л. Пауелл, колишній держсекретар США і голова Об'єднаного комітету начальників штабів, помер сьогодні вранці через ускладнення, пов'язані з Covid-19. Ми втратили чудового і люблячого чоловіка, батька, дідуся і великого американця», – сказали родичі Пауелла.

«Він був повністю вакцинований. Ми втратили чудового і люблячого чоловіка, батька, дідуся та чудового американця», – йдеться у дописі сім'ї Павелла на його сторінці у Facebook.

Колін Павелл обіймав посаду держсекретаря США в період першого терміну президентства Джорджа Буша-молодшого (2001-2005). Він став першим афроамериканцем на такій високій посаді в президентській адміністрації.

У 1987-1989 роках Павелл був радником з національної безпеки в адміністрації президента Рональда Рейгана, а в 1989-1993 роках – головою Об'єднаного комітету начальників штабів.Павелл – ветеран війни у В'єтнамі.

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