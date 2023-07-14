Представниця Держдепарту США оцінила різкий тон президента Зеленського на саміті НАТО

«Дипломатія є дипломатією. Розуміємо, що є емоції, можуть бути різні реакції»

Президент Володимир Зеленський розкритикував кулуарні обговорення членів НАТО через їхню позицію щодо України та назвав це «слабкістю». В інтерв'ю «Главкому» представниця Державного департаменту США Андреа Калан зазначила, що реакцію Зеленського сприйняли «з розумінням».

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«Ми розуміємо, що українці боряться за своє життя, за свою країну. Реакцію (президента Зеленського – «Главком») сприймаємо з розумінням. Це нормальна реакція. Ми бачимо бомби, які падають на Україну, бачимо ці дрони, з жахом спостерігаємо. Тож ця реакція з боку України нам зрозуміла», – наголосила Калан.

Представниця Держдепу зазначила, що Україна та союзники дивляться на ситуацію з різних точок зору.

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«Дипломатія є дипломатією. Ми дивимося, що дійсно можна дати, ми розуміємо, що є емоції, можуть бути різні реакції. Це був гарний момент, коли президент Зеленський може напряму спілкуватися і з генсеком Столтенбергом, під час роботи Ради НАТО-Україна, і, коли буде двостороння зустріч, з президентом Байденом. Вони можуть відверто спілкуватися без преси за зачиненими дверями. Це допомагає краще розуміти ситуацію, що потрібно передати Україні, як рухатися вперед. Може не всім це видно, але ці закриті сесії у рамках Ради вкрай важливі, на них можна дійсно говорити про реальну ситуацію», – каже вона.

Попри це, Калан не змогла окреслити терміни, коли Україна стане членом НАТО – вона наголосила, що Україна отримає членство, коли «прийде час».

Нагадаємо, що під час саміту НАТО у Вільнюсі президент Зеленський розкритикував союзників.

До слова, раніше міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Україні варто було б більше дякувати Заходу за вже надану зброю, коментуючи критику президента Володимира Зеленського через відсутність запрошення та чітких термінів вступу до НАТО. Зеленський, в свою чергу, саркастично прокоментував слова Воллеса.