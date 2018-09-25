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    Політика

    Кремль отримав ноту Києва про розрив договору про дружбу

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    Міністерство закордонних справ Росії - Кремль отримав ноту Києва про розрив договору про дружбу
    Фото з відкритих джерел
    Міністерство закордонних справ Росії

    Ноту у міністерство закордонних справ Росії приніс 24 вересня тимчасовий повірений у справах України

    Міністерство закордонних справ Росії отримало офіційну ноту від України про непродовження Договору про дружбу. Про це повідомив у вівторок, 25 вересня, директор Другого департаменту СНД МЗС Росії Андрій Руденко.

    «Ноту нам приніс у понеділок, 24 вересня, тимчасовий повірений (у справах України)» - сказав Руденко.

    Нагадаємо, 30 серпня у МЗС підготували пакет документів про розрив договору з Росією.

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    17 вересня президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 6 вересня щодо припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Росією, підписаного 31 травня 1997 року.

    Міністерство закордонних справ України 22 вересня надіслало Росії повідомлення про непродовження Договору про дружбу, співробітництво і партнерство.

    Договір про дружбу, співпрацю і партнерство між Україною та Російською Федерацією було підписано 31 травня 1997 року в Києві. Згідно з умовами договору, сторони зобов'язувалися, зокрема "поважати територіальну цілісність і суверенітет" одне одного й "підтверджували непорушність існуючих між ними кордонів".

    Джерело: Укрінформ

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