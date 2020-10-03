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    Політика

    На Київщині на членкиню виборчої комісії невідомі скоїли напад

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    Напад невідомих осіб стався ввечері 27 вересня, неподалік Броварської міської ради - На Київщині на членкиню виборчої комісії невідомі скоїли напад
    Напад невідомих осіб стався ввечері 27 вересня, неподалік Броварської міської ради

    Потерпіла пов’язує напад з роботою в комісії

    У місті Бровари здійснили напад на заступницю голови ТВК Галину Кравченко. За її словами – на неї напали прихильники партії «Перемога Пальчевського».

    Про це вона повідомила офіційному спостерігачеві Опори. Днями майже третині кандидатів зі списку згаданої вище політсили міська територіальна виборча комісія відмовила у реєстрації через невідповідності у документах.

    Сам напад невідомих осіб, зі слів заступниці голови ТВК, стався ввечері 27 вересня, неподалік Броварської міської ради. Постраждала викликала поліцію і написала відповідну заяву, зазначивши й те, кого підозрює у злочинних діях.

    26 вересня Броварська міська виборча комісія відмовила у реєстрації частини списку політичної партії «Перемога Пальчевського». Того ж дня на фейсбук-сторінці депутатки Броварської міської ради та кандидатки на посаду голови Броварської громади від партії «Перемога Пальчевського» Вікторії Коваленко з’явилася інформація, що міська ТВК відмовила у реєстрації 12 кандидатам із 38 людей у списку. Причина відмови, вказана у повідомленні, – відсутність заяви про згоду на балотування. 
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    Спостерігачі Опори звернулися до секретаря Броварської міської ТВК Людмили Ленчицької. Вона розповіла, що при прийнятті документів не перевіряється наповненість заяв. Втім, згодом члени комісії побачили, що у них відсутня безпосередньо згода балотуватися, а відтак, подані заяви не відповідають встановленому Законом зразку.

    Представник іншої сторони конфлікту, кандидат в депутати до Київської облради та Броварської громади від політсили «Перемога Пальчевського» Олексій Дорошенко зазначив: «Представники політсили вбачають у діях членів Броварської міської ТВК упередженість.

    Щодо нападу на членкиню комісії Олексі Дорошенко прокоментував: «В той час в приміщенні ТВК вже не перебував, тому коментарів щодо цього дати не можу».

    Нагадаємо, 25 жовтня, в Україні відбудуться чергові місцеві вибори.

    вибори партії Київщина напад Андрій Пальчевський
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