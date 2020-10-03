На Київщині на членкиню виборчої комісії невідомі скоїли напад
Потерпіла пов’язує напад з роботою в комісії
У місті Бровари здійснили напад на заступницю голови ТВК Галину Кравченко. За її словами – на неї напали прихильники партії «Перемога Пальчевського».
Про це вона повідомила офіційному спостерігачеві Опори. Днями майже третині кандидатів зі списку згаданої вище політсили міська територіальна виборча комісія відмовила у реєстрації через невідповідності у документах.
Сам напад невідомих осіб, зі слів заступниці голови ТВК, стався ввечері 27 вересня, неподалік Броварської міської ради. Постраждала викликала поліцію і написала відповідну заяву, зазначивши й те, кого підозрює у злочинних діях.
Спостерігачі Опори звернулися до секретаря Броварської міської ТВК Людмили Ленчицької. Вона розповіла, що при прийнятті документів не перевіряється наповненість заяв. Втім, згодом члени комісії побачили, що у них відсутня безпосередньо згода балотуватися, а відтак, подані заяви не відповідають встановленому Законом зразку.
Представник іншої сторони конфлікту, кандидат в депутати до Київської облради та Броварської громади від політсили «Перемога Пальчевського» Олексій Дорошенко зазначив: «Представники політсили вбачають у діях членів Броварської міської ТВК упередженість.
Щодо нападу на членкиню комісії Олексі Дорошенко прокоментував: «В той час в приміщенні ТВК вже не перебував, тому коментарів щодо цього дати не можу».
Нагадаємо, 25 жовтня, в Україні відбудуться чергові місцеві вибори.