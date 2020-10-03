На Київщині на членкиню виборчої комісії невідомі скоїли напад



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Напад невідомих осіб стався ввечері 27 вересня, неподалік Броварської міської ради

Потерпіла пов’язує напад з роботою в комісії

У місті Бровари здійснили напад на заступницю голови ТВК Галину Кравченко. За її словами – на неї напали прихильники партії «Перемога Пальчевського».

Про це вона повідомила офіційному спостерігачеві Опори. Днями майже третині кандидатів зі списку згаданої вище політсили міська територіальна виборча комісія відмовила у реєстрації через невідповідності у документах.

Сам напад невідомих осіб, зі слів заступниці голови ТВК, стався ввечері 27 вересня, неподалік Броварської міської ради. Постраждала викликала поліцію і написала відповідну заяву, зазначивши й те, кого підозрює у злочинних діях.

26 вересня Броварська міська виборча комісія відмовила у реєстрації частини списку політичної партії «Перемога Пальчевського». Того ж дня на фейсбук-сторінці депутатки Броварської міської ради та кандидатки на посаду голови Броварської громади від партії «Перемога Пальчевського» Вікторії Коваленко з’явилася інформація, що міська ТВК відмовила у реєстрації 12 кандидатам із 38 людей у списку. Причина відмови, вказана у повідомленні, – відсутність заяви про згоду на балотування.

Спостерігачі Опори звернулися до секретаря Броварської міської ТВК Людмили Ленчицької. Вона розповіла, що при прийнятті документів не перевіряється наповненість заяв. Втім, згодом члени комісії побачили, що у них відсутня безпосередньо згода балотуватися, а відтак, подані заяви не відповідають встановленому Законом зразку.

Представник іншої сторони конфлікту, кандидат в депутати до Київської облради та Броварської громади від політсили «Перемога Пальчевського» Олексій Дорошенко зазначив: «Представники політсили вбачають у діях членів Броварської міської ТВК упередженість.

Щодо нападу на членкиню комісії Олексі Дорошенко прокоментував: «В той час в приміщенні ТВК вже не перебував, тому коментарів щодо цього дати не можу».

Нагадаємо, 25 жовтня, в Україні відбудуться чергові місцеві вибори.