США запровадили санкції проти восьми чиновників режиму Лукашенка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Санкції запроваджено проти представників правоохоронних і силових органів Білорусі, а також ЦВК

Санкції спрямовані проти осіб, які відповідальні або брали участь у підриві демократичних процесів у Білорусі

Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти восьми білоруських чиновників режиму Олександра Лукашенка.

Про це йдеться у заяві на сайті Департаменту казначейства США.

Зокрема, Управління з контролю за іноземними активами Державного казначейства США визначило вісім осіб, проти яких запроваджуються санкції за їхню роль у фальсифікації президентських виборів і подальшому придушенню мирних протестувальників у Білорусі.

Так, санкції спрямовані проти осіб, які відповідальні або брали участь у підриві демократичних процесів у Білорусі.

«Демократичні прагнення білоруського народу обирати своїх власних лідерів та мирно реалізовувати свої права зазнали насильства й утиску від білоруської влади. Сполучені Штати і наші міжнародні партнери єдині у тому, аби особи, які впродовж років підривали білоруську демократію, понесли покарання», – наголосив міністр фінансів США Стівен Мнучін.

Свої дії США щодо запровадження санкцій здійснюють у координації з Великою Британією, Канадою і Європейським Союзом, аби продемонструвати солідарність міжнародної спільноти у підтримці білоруського народу проти фальсифікацій і жорстоких дій білоруської влади.

Обмежувальні заходи запроваджено проти міністра внутрішніх справ Юрія Караєва, його заступників Олександра Барсукова і Юрія Назаренка, начальника головного управління внутрішніх справ Мінської міськради Івана Кубракова, командира мінського ОМОНу Дмитра Балаби, заступника командуючого внутрішніми військами МВС Білорусі Хазалбека Атабекова, заступника голови Центральної виборчої комісії Вадима Іпатова та секретаря ЦВК Олени Дмухайло.

Нагадаємо, Україна готова приєднатися до санкцій ЄС щодо Білорусі.

Як відомо, Європейський союз погодив введення санкцій проти представників влади Білорусі, які почнуть діяти з наступного тижня.

Влада Білорусі підготувала у відповідь санкційний список проти Європейського союзу.

На сайті Євросоюзу 2 жовтня з'явився санкційний список білоруських чиновників, які потрапили під обмежувальні заходи у зв'язку з порушенням прав людини і фальсифікаціями на президентських виборах в Білорусі. У список потрапили 44 особи. Олександра Лукашенка у цьому списку немає.

Між іншим, 2 жовтня Білорусь скасувала акредитацію усіх іноземних ЗМІ.