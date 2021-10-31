Поліцейські зафіксували правопорушення на одній з виборчих дільниць Харкова

Сьогодні у Харкові обирають нового міського голову

Харківські поліцейські зафіксували правопорушення на одній з виборчих дільниць в Індустріальному районі. Громадянин сфотографував бюлетень, знаходячись у кабінці для голосування. Як повідомили у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області, порушення помітив поліцейський, який чергував на виборчій дільниці по вулиці Луї Пастера.

За адресою виїжджала слідчо-оперативна група відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2. Поліцейські доставили 39-річного порушника до відділу для з’ясування всіх обставин події.

Інформація зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень, проводиться перевірка.

Нагадаємо, у неділю, 31 жовтня, у двох мажоритарних виборчих округах у Херсонській та Черкаській областях відбуваються позачергові вибори до Верховної Ради, у Харкові обирають нового міського голову. На позачергових виборах до Верховної Ради голосування проходить на 188 виборчих дільницях у Херсонській області та на 141 виборчій дільниці у Черкаській області. Виборчі дільниці відкриті о 8:00 до 20:00.

Як повідомлялося, Харків’ян будуть вакцинувати на виборчих дільницях.