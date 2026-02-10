Тимошенко попередила: через парламент протягується підвищення цін на електроенергію

На переконання Тимошенко, підвищення тарифів на електроенергію буде вбивчим – як для споживачів, так і для бізнесу

«Ці 37 млрд боргів покладуть на людей...» – заявила Тимошенко

Законопроєкт 13219 ліквідовує конкуренцію на ринку електричної енергії з альтернативних джерел та зобовʼязує українців оплатити 37 млрд грн боргів монопольним приватним власникам сонячної та вітроелектроенергії. Для цього планують підвищити тарифи на електроенергію для людей і бізнесу. Про це повідомила лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко.

Політикиня закликала депутатів не голосувати за цей законопроєкт, адже він, на її думку, написаний в інтересах власників альтернативних джерел електроенергії з оточення Януковича. Саме в період його президентства, за її словами, розпочався процес масового придбання обладнання для альтернативного енерговиробництва.

Тимошенко пояснила: через те, що тоді були встановлені завищені тарифи, накопичилися борги близько 37 млрд грн

«Цей закон для того, щоб за рахунок звичайних людей через тарифи, які встановлюються в «Укренерго», покрити ці 37 млрд грн боргів. Я хочу запитати: ви знаєте, що ті, хто в часи Януковича встановлювали сонячну й вітроенергію, вже мінімум в три рази окупили свої вкладення? А зараз цим законом їм ще 37 мільярдів хочуть додати за рахунок збільшення тарифів для людей. Що ви робите?» – обурилася Юлія Тимошенко.

На переконання ексглави уряду, підвищення тарифів на електроенергію буде вбивчим – як для споживачів, так і для бізнесу.

«Ці 37 мільярдів покладуть не тільки на людей, а ще й на середній бізнес, який отримує електроенергію сьогодні за найвищими у світі цінами під час війни!» – заявила Юлія Тимошенко.