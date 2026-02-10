Не лише грошима. Як НАБУ оцінює свою ефективність у боротьбі з топкорупцією

Директор Бюро пояснив, що цифри, які оприлюднюють критики, часто вирвані з контексту

Національне антикорупційне бюро України не можна оцінювати лише за цифрами повернених державі коштів. Про це заявив директор НАБУ Семен Кривонос під час пресконференції 10 лютого 2026 року, передає «Главком».

За словами Кривоноса, противники відомства свідомо маніпулюють даними щодо «економічної ефективності» Бюро, порівнюючи видатки на його утримання з сумами, поверненими через судові вироки.

«Чи головне завдання НАБУ – виправдати свою економічну доцільність, тобто повернути державі стільки, скільки виділено на зарплати детективам, пальне чи канцтовари? Чи інші правоохоронні органи оцінюють свою роботу так само?», – запитав Кривонос.

Директор Бюро нагадав, що корупційні злочини також розслідує ДБР, фінансування якого значно перевищує бюджет НАБУ, а ще Нацполіція та БЕБ. «Ми повертаємо багато коштів – через відшкодування та угоди зі слідством. Але цифри, які оприлюднюють критики, часто вирвані з контексту і не відображають повної картини», – пояснив директор Бюро.

Кривонос підкреслив, що справжній економічний ефект НАБУ включає і превентивний вплив: наприклад, розкриття однієї масштабної корупційної схеми, як справа «Мідаса», може запобігти іншим ризикам і крадіжкам, що неможливо оцінити лише у грошах.

«Противники навмисно порівнюють наші витрати у 2,6 млрд грн із 600 млн грн повернених коштів, хоча ця цифра спотворена. Вона не враховує активи, сплачені фігурантами за угодами, і превентивний ефект. А скільки витрачають на ДБР, СБУ чи Нацполіцію?», – зазначив Кривонос.

За словами директора НАБУ, повернення коштів до бюджету – не основна функція відомства, і діяльність Бюро варто оцінювати ширше, з урахуванням очищення влади від корупційних ризиків.

