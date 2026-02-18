Кримінально-виконавча служба відповіла на заяви про неналежне утримання Магамедрасулова

Державна кримінально-виконавча служба стверджує, що детектив НАБУ весь час перебував у камері один

Раніше прокурор САП заявив, що Галущенко та його тодішній заступник обирали для Магамедрасулова камеру в СІЗО

Державна кримінально-виконавча служба заперечила інформацію про те, що детективу Національного антикорупційного бюро Руслану Магамедрасулову було навмисно виділено камеру в СІЗО з поганими умовами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу органу.

Державна кримінально-виконавча служба стверджує, що детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов перебував у Київському СІЗО з 22 липня до 3 грудня 2025 року у камері № 1 блоку, «спеціально передбаченого для тримання колишніх та чинних працівників правоохоронних органів і суду».

Під час судового засідання про обрання запобіжного заходу ексміністру енергетики та юстиції 17 лютого прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомив, що заступник тодішнього міністра юстиції Євген Пікалов звертався до Галущенка із питанням щодо вибору камери СІЗО для детектива НАБУ Магамедрасулова.

За словами прокурора САП, 21 липня 2025 року Пікалов відправив Галущенку таке повідомлення: «Доброго дня. Поступило прохання від СБУ попрацювати в умовах СІЗО із затриманим керівником підрозділу НАБУ (Руслан Магамедрасулов – «Главком»). Завтра, скоріше за все, оберуть запобіжний захід. Просять безкоштовну камеру з неприємними сусідами».

Камера Лук'янівського СІЗО фото: Facebook/Anastasia Radina

Того ж дня Пікалов скинув фото камери слідчого ізолятора. На це Галущенко відповів «+». У коментарі журналістам ексміністр енергетики заперечив це і сказав, що «не давав ніяких вказівок».

Нагадаємо, 21 липня 2025 року Офіс генпрокурора з СБУ затримали керівника одного з територіальних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова. За даними правоохоронців, він нібито підтримував контакти з РФ та домовлявся із представниками сектору російської економіки про продаж технічних конопель.

Згодом детектив Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Руслан Магамедрасулов дав перше інтерв’ю. У ньому він заявив, що його затримання є політичною помстою, ймовірно, пов'язаною зі справою бізнесмена Тімура Міндіча.

Служба безпеки України, Офіс генерального прокурора і Державне бюро розслідувань повідомили про нову підозру Магамедрасулову. За даними слідства, високопосадовець НАБУ, використовуючи свої зв’язки та службовий вплив, «вчиняв дії, спрямовані на незаконні махінації із податками українських суб’єктів господарювання».

Варто зазначити, що Печерський районний суд Києва 2 грудня 2025 року звільнив з СІЗО Сентябра Магамедрасулова, батька детектива НАБУ. А вже 3 грудня суд звільнив з-під арешту слідчого НАБУ Руслана Магамедрасулова.