Буданов назвав свою головну задачу на новій посаді

Глава Офісу президента: Моя головна задача зараз – це забезпечення ефективного переговорного процесу

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що головним фокусом його роботи на цьому етапі є забезпечення ефективного переговорного процесу щодо завершення війни. В інтерв’ю провідному ліванському виданню Almodon Буданов підкреслив, що нинішні обставини вимагають максимальної концентрації саме на дипломатичному треку. За його словами, дискусії про інші політичні питання наразі не є на часі.

«Моє завдання зараз – налагодити ефективний переговорний процес», – наголосив він, коментуючи свою роль у поточній фазі міжнародних консультацій.

Буданов також зауважив, що переговори залишаються складним і багаторівневим процесом, який потребує системної роботи та координації з партнерами України.

Раніше Буданов заявив, що деталі переговорного процесу не можуть виноситися у публічну площину. Водночас керівник Офісу президента поділився загальними враженнями від останніх зустрічей, охарактеризувавши їх з обережним оптимізмом.

Дослова, керівник Офісу президента Кирило Буданов сподівається, що цього тижня відбудеться обмін військовополоненими.