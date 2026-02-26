Головна Країна Політика
Буданов назвав свою головну задачу на новій посаді

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Буданов назвав свою головну задачу на новій посаді
Керівник Офісу президента Кирило Буданов

Глава Офісу президента: Моя головна задача зараз – це  забезпечення ефективного переговорного процесу

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що головним фокусом його роботи на цьому етапі є забезпечення ефективного переговорного процесу щодо завершення війни. В інтерв’ю провідному ліванському виданню Almodon Буданов підкреслив, що нинішні обставини вимагають максимальної концентрації саме на дипломатичному треку. За його словами, дискусії про інші політичні питання наразі не є на часі.

«Моє завдання зараз – налагодити ефективний переговорний процес», – наголосив він, коментуючи свою роль у поточній фазі міжнародних консультацій.

Буданов також зауважив, що переговори залишаються складним і багаторівневим процесом, який потребує системної роботи та координації з партнерами України.

Раніше Буданов заявив, що деталі переговорного процесу не можуть виноситися у публічну площину. Водночас керівник Офісу президента поділився загальними враженнями від останніх зустрічей, охарактеризувавши їх з обережним оптимізмом.

Дослова, керівник Офісу президента Кирило Буданов сподівається, що цього тижня відбудеться обмін військовополоненими. 

