Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Я готовий до підозр». Директор НАБУ прокоментував закиди про політичні домовленості при відкритті справ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
«Я готовий до підозр». Директор НАБУ прокоментував закиди про політичні домовленості при відкритті справ
Директор НАБУ заперечив існування будь-яких політичних домовленостей
фото: НАБУ

Кривонос: НАБУ і САП – це не окремі посадові особи, а незалежні інституції

Директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос заявив, що готовий до можливого повідомлення про підозру – як собі, так і керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури – за умови наявності складу злочину та достатньої доказової бази. Про це він сказав на пресконференції 10 лютого, відповідаючи на запитання щодо тверджень про нібито політичні домовленості, за якими НАБУ не оголошує підозр окремим високопосадовцям в обмін на відсутність підозр керівництву НАБУ та САП.

«Якщо є склад злочину і докази – я готовий до будь-яких процесуальних рішень, як щодо себе, так і щодо керівника САП», – наголосив Кривонос.

Він категорично заперечив існування будь-яких політичних домовленостей між антикорупційними органами та владою. За словами директора бюро, такі твердження не відповідають реальності, адже НАБУ і САП – це не окремі посадові особи, а незалежні інституції.

Кривонос підкреслив, що в антикорупційних органах працюють прокурори та детективи, які пройшли відкриті конкурси і ухвалюють рішення в межах закону, а не політичних інтересів.

За даними «Суспільного», уперше про можливе оголошення підозри Кривонос та голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко заявили на брифінгу 22 липня 2025 року після того, як Верховна Рада проголосувала за закон про ліквідацію незалежності антикорупційних органів. Вони тоді припустили, що їх можуть переслідувати для тиску на їхні відомства. Кривонос не уточнив, хто та за що саме, на його думку, може оголосити йому підозру.

До слова, 21 липня 2025 року Служба безпеки та Офіс генпрокурора завітали з обшуками до колег з Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Заходи проводилися одразу і одночасно у різних регіонах. Візит був далеко не дружнім і пояснювався «нейтралізацією російського впливу» на НАБУ.

Раніше «Главком» писав, що НАБУ готує запит до Ізраїлю про екстрадицію фігурантів справи «Мідас». Також очільник НАБУ Семен Кривонос наголосив, що досудове розслідування у справі триває. Крім того, в межах провадження було заблоковано значну суму коштів, які вносилися як застава за одного з підозрюваних.

Читайте також:

Теги: НАБУ Семен Кривонос

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Данило Гетманцев – про ситуацією з електроенергією: «Складно зараз порахувати збитки, ми в самому розпалі цього процесу»
Данило Гетманцев: Мер Харкова ніколи не закликав мешканців тікати з міста
26 сiчня, 16:30
Андрій Єрмак втратив владну посаду наприкінці осені 2025 року
Куди зник Єрмак? Стало відомо, чим тепер займається ексглава Офісу президента (документи) Ексклюзив
25 сiчня, 13:30
Ексміністра аграрної політики Миколу Сольського було викрито на заволодінні державною землею
Справу ексміністра аграрної політики Миколи Сольського скеровано до суду – НАБУ
15 сiчня, 15:13
Тимошенко розповідала, що депутат Копитін «напрошувався» до неї на низку зустрічей
Нардеп, який здав Тимошенко НАБУ, знайшовся на виставі «Аліса в країні чудес» (фото)
21 сiчня, 15:55
НАБУ розслідує причетність Ростислава Шурми до розкрадання коштів за «зеленим» тарифом
Ексзаступник керівника Банкової отримав підозру в розкраданні грошей на енергетиці
21 сiчня, 16:43
За результатами обшуку на митному пості «Луцьк» детективи НАБУ знайшли сотні тисяч доларів
НАБУ вилучило понад $850 тис. під час обшуків на Волинській митниці
22 сiчня, 17:56
Сплатити повний розмір застави у 33,2 млн грн підозрювана народний депутат повинна до кінця дня
З миру по нитці. Тимошенко повідомила, як збирає гроші на заставу
21 сiчня, 12:41
Ярослава Максименко говорила, що будинок Захарченка можуть передати на потреби Міноборони
Наслідки «Міндічгейту». САП відкрила справу проти очільниці АРМА (Оновлено)
26 сiчня, 17:36
Юлія Тимошенко
Тимошенко повідомила суд про результати незалежної експертизи аудіозапису НАБУ
26 сiчня, 17:25

Суспільство

Міська рада Луцька закупила ароматичних свічок на 55 тис. грн. Мерія міста дала пояснення
Міська рада Луцька закупила ароматичних свічок на 55 тис. грн. Мерія міста дала пояснення
Буданов в Криму. Вийшов в ефір фільм, який вперше розкриває деталі легендарної спецоперації ГУР
Буданов в Криму. Вийшов в ефір фільм, який вперше розкриває деталі легендарної спецоперації ГУР
«Я готовий до підозр». Директор НАБУ прокоментував закиди про політичні домовленості при відкритті справ
«Я готовий до підозр». Директор НАБУ прокоментував закиди про політичні домовленості при відкритті справ
Втратив обидві руки на фронті: морпіх розповів, як вчиться жити заново
Втратив обидві руки на фронті: морпіх розповів, як вчиться жити заново
Працівники ТЦК у Хмельницькому повалили чоловіка під час перевірки
Працівники ТЦК у Хмельницькому повалили чоловіка під час перевірки
Поліг під час бойових дій на Сумщині. Згадаймо Вадима Михнича
Поліг під час бойових дій на Сумщині. Згадаймо Вадима Михнича

Новини

Росії оголосила про початок блокування Telegram: як реагують росіяни
Сьогодні, 16:07
Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
Вчора, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
8 лютого, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua