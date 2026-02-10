«Я готовий до підозр». Директор НАБУ прокоментував закиди про політичні домовленості при відкритті справ

Кривонос: НАБУ і САП – це не окремі посадові особи, а незалежні інституції

Директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос заявив, що готовий до можливого повідомлення про підозру – як собі, так і керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури – за умови наявності складу злочину та достатньої доказової бази. Про це він сказав на пресконференції 10 лютого, відповідаючи на запитання щодо тверджень про нібито політичні домовленості, за якими НАБУ не оголошує підозр окремим високопосадовцям в обмін на відсутність підозр керівництву НАБУ та САП.

«Якщо є склад злочину і докази – я готовий до будь-яких процесуальних рішень, як щодо себе, так і щодо керівника САП», – наголосив Кривонос.

Він категорично заперечив існування будь-яких політичних домовленостей між антикорупційними органами та владою. За словами директора бюро, такі твердження не відповідають реальності, адже НАБУ і САП – це не окремі посадові особи, а незалежні інституції.

Кривонос підкреслив, що в антикорупційних органах працюють прокурори та детективи, які пройшли відкриті конкурси і ухвалюють рішення в межах закону, а не політичних інтересів.

За даними «Суспільного», уперше про можливе оголошення підозри Кривонос та голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко заявили на брифінгу 22 липня 2025 року після того, як Верховна Рада проголосувала за закон про ліквідацію незалежності антикорупційних органів. Вони тоді припустили, що їх можуть переслідувати для тиску на їхні відомства. Кривонос не уточнив, хто та за що саме, на його думку, може оголосити йому підозру.

До слова, 21 липня 2025 року Служба безпеки та Офіс генпрокурора завітали з обшуками до колег з Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Заходи проводилися одразу і одночасно у різних регіонах. Візит був далеко не дружнім і пояснювався «нейтралізацією російського впливу» на НАБУ.

