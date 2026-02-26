Головна Країна Політика
Україна готується до паводків: влада повідомила, які регіони під загрозою

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Україна готується до паводків: влада повідомила, які регіони під загрозою
Свириденко доручила ДСНС та головам ОВА сформувати резерви необхідної техніки, пального та обладнання для оперативного реагування і ліквідації можливих наслідків
фото: Юлія Свириденко/Telegram

У центральних областях початок паводків очікується вже з кінця березня

Сьогодні, 26 лютого, голова уряду Юлія Свириденко провела нараду з підготовки до весняних паводків разом із віцепрем’єр-міністром з відновлення Олексієм Кулебою, міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком, міністром соціальної політики Денисом Улютіним та головою ДСНС Андрієм Даником. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Свириденко в Telegram.

«За прогнозами, у центральних областях початок паводків очікується вже з кінця березня. Потенційна небезпека – передусім для цих регіонів. Складнішою ситуація може бути в Карпатському регіоні та на Одещині», – йдеться у повідомленні.

Свириденко наголошує, що в усіх областях працюють ситуаційні центри. Забезпечено постійний обмін інформацією між ОВА та ДСНС, а також цілодобовий моніторинг гідрологічної обстановки.

«Доручили ДСНС та головам ОВА сформувати резерви необхідної техніки, пального та обладнання для оперативного реагування і ліквідації можливих наслідків. Готуємо також механізм підтримки людей і громад у разі підтоплень. Створюємо Комісію з ліквідації наслідків, допомоги постраждалим, виплати грошової допомоги, зокрема на оздоровлення дітей, та додаткової підтримки вразливих груп», – додала голова уряду.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон, який докорінно змінює підхід до боротьби зі стихійними лихами. Ухвалений закон №13418 запроваджує в Україні принципи Директиви ЄС щодо оцінки та управління ризиками затоплення. Замість того щоб щороку героїчно долати «потужні» наслідки паводків, держава переходить до стратегічного планування.

До слова, у соціальних мережах поширюються кадри критичного стану річки Тиса. Через підйом рівня води після лютневих опадів потік сміття, що накопичувався на берегах, рушив униз за течією в бік кордону з Угорщиною.

Теги: паводок Юлія Свириденко

