Військова омбудсменка розповіла, скільки людей працюватиме в її офісі

Ольга Решетилова: «Гранична чисельність Офісу військового омбудсмена становить 150 людей»

Ольга Решетилова, яка обійняла посаду військового омбудсмена у жовтні 2025 року, розповіла, хто входитиме до Офісу військового омбудсмена. Також посадовиця повідомила, скільки людей увійде до офісу. Цим військова омбудсменка поділилася в інтерв’ю «Главкому».

За словами Ольги Решетилової, вона обговорювала з президентом України Володимиром Зеленським кадрові питання щодо запуску Офісу військового омбудсмена. За результатами їхньої розмови було вирішено, що частину працівників офісу складатимуть військовослужбовці. Офісу буде потрібний досвід військових у війні. «Тож зараз я маю подати президенту на підпис проєкт змін до 126-го указу, що дозволить військовослужбовцям проходити службу в Офісі військового омбудсмена», – розповіла військова омбудсменка.

Проте військові не заповнять весь штатний розпис Офісу. «Гранична чисельність якого становить 150 людей. Зрозуміло, що сервісні служби – фінанси, кадри, комунікації зокрема – складатимуться з цивільних. Але в тих департаментах, які займатимуться сутнісними речами, повинні бути в тому числі й військовослужбовці», – пояснила Ольга Решетилова.

Також вона розповіла, що Офіс військового омбудсмена наразі ще не запустився, адже його створення займає чимало часу. За словами Ольги Решетилової, створення нової державної інституції є довготривалим та громіздким процесом. «Потрібно пройти безліч бюрократичних процедур, потрібна енна кількість рішень Кабміну, потрібно, зрештою, набрати штат…» – додала посадовиця.

