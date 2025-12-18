Головна Країна Політика
Військова омбудсменка розповіла, скільки людей працюватиме в її офісі

Ольга Решетилова свого часу регулярно їздила на фронт
фото: надане Ольгою Решетиловою

Ольга Решетилова: «Гранична чисельність Офісу військового омбудсмена становить 150 людей»

Ольга Решетилова, яка обійняла посаду військового омбудсмена у жовтні 2025 року, розповіла, хто входитиме до Офісу військового омбудсмена. Також посадовиця повідомила, скільки людей увійде до офісу. Цим військова омбудсменка поділилася в інтерв’ю «Главкому».

За словами Ольги Решетилової, вона обговорювала з президентом України Володимиром Зеленським кадрові питання щодо запуску Офісу військового омбудсмена. За результатами їхньої розмови було вирішено, що частину працівників офісу складатимуть військовослужбовці. Офісу буде потрібний досвід військових у війні. «Тож зараз я маю подати президенту на підпис проєкт змін до 126-го указу, що дозволить військовослужбовцям проходити службу в Офісі військового омбудсмена», – розповіла військова омбудсменка.

Проте військові не заповнять весь штатний розпис Офісу. «Гранична чисельність якого становить 150 людей. Зрозуміло, що сервісні служби – фінанси, кадри, комунікації зокрема – складатимуться з цивільних. Але в тих департаментах, які займатимуться сутнісними речами, повинні бути в тому числі й військовослужбовці», – пояснила Ольга Решетилова.

Також вона розповіла, що Офіс військового омбудсмена наразі ще не запустився, адже його створення займає чимало часу. За словами Ольги Решетилової, створення нової державної інституції є довготривалим та громіздким процесом. «Потрібно пройти безліч бюрократичних процедур, потрібна енна кількість рішень Кабміну, потрібно, зрештою, набрати штат…» – додала посадовиця.

Раніше «Главком» писав про те, як військова омбудсманка Ольга Решетилова нашолосила на тому, що українська держава та суспільство вчасно не зупинили прояви агресії до військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, не надавши нападам правової оцінки та морального осуду.

