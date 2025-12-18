ЦВК скасувала реєстрацію кандидатки в нардепи від «Слуги народу»

У 2024 році Перепічай стала помічницею на громадських засадах нардепки Олени Хоменко

Комісія ухвалила рішення виключити Тетяну Перепічай з виборчого списку партії «Слуга народу»

Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію кандидатки в народні депутати від «Слуги народу» Тетяни Перепічай. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ЦВК.

Зазначається, що до ЦВК надійшла заява Перепічай, включеної до виборчого списку політичної партії «Слуги народу» під № 157 у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, про скасування її реєстрації кандидатом у народні депутати.

«Комісія розглянула документи та ухвалила рішення скасувати реєстрацію Тетяни Перепічай кандидатом у народні депутати України на зазначених позачергових парламентських виборах, виключивши її з виборчого списку партії «Слуга народу», – йдеться в повідомленні.

Попри те, що Перепічай не пройшла до парламенту як депутатка, її подальша діяльність була тісно пов’язана з роботою законодавчого органу та громадським сектором. Зокрема, у період з 2019 по 2020 рік вона працювала помічницею на громадських засадах народного депутата від «Слуги народу» Анатолія Костюха. У 2020 році вона розширила свою професійну діяльність, заснувавши та очоливши громадську організацію «Асоціація безпекових трансформацій».

За даними руху «Чесно», у 2024 році вона повернулася до роботи в парламенті, ставши помічницею на громадських засадах іншої представниці провладної фракції – народної депутатки Олени Хоменко.

