Як примусити Путіна до миру? Зеленський розповів про єдиний сигнал, який має надіслати світ

Глава держави каже, що ЄС має надіслати сигнали Кремлю про те, що Україна не впаде через дефіцит фінансування

Президент: «Будь-яка війна закінчується перемовинами»

Для того, аби Російська Федерація по-справжньому була готова до мирних перемовин, Україна повинна бути в сильній позиції. Зокрема, забезпечена грошима та мала стабільне фінансування. Відповідну заяву президент України Володимир Зеленський зробив під час онлайн-спілкування зі ЗМІ дорогою до Брюсселя, повідомляє «Главком».

Президент наголосив, що будь-яка війна закінчується перемовинами і для України важливо, щоб це сталося якомога раніше. За словами Зеленського, російський диктатор Володимир Путін має бачити, що Україна забезпечена грошима. Для цього ЄС має надати Україні репараційний кредит за рахунок заморожених активів РФ.

«Це сигнал Росії, що Україна не впаде через дефіцит фінансування і зброї, і соціальної допомоги тощо. Треба не тільки говорити про санкційну політику щодо енергетики, а треба максимально прикручувати енергетичні гайки руським. По іншому це не працює», – пояснив він.

Глава держави каже, що потрібно більше санкцій проти РФ, аби вона не мала грошей на війну проти України. «Якщо в України буде стабільне фінансування, а у РФ воно зменшуватиметься, безумовно, для Росії це буде сигналом перейти до дипломатичного треку», – додав він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський стверджує, що Російська Федерація більше не може вести війну проти України в тих масштабах, які були раніше. Причиною цьому є ослаблена економіка внаслідок санкцій та ударів Сил оборони.

Як повідомлялося, Україна розраховує отримати €45 млрд до 2026 року коштом заморожених активів РФ. 12 грудня 2025 року стало відомо про погодження Європейським Союзом довгострокового замороження €210 млрд російських активів.

До слова, рейтингове агентство Fitch помістило бельгійський депозитарій Euroclear у категорію Rating Watch Negative (під наглядом з негативними очікуваннями). Зміна категорії пов'язана з тим, що ЄС планує використати заморожені в Euroclear активи Центробанку Росії для фінансування України. Під спостереження взято довгострокові рейтинги дефолту емітента Euroclear Bank та Euroclear Holding (AA), короткостроковий рейтинг (F1+), а також рейтинги боргових зобов'язань.