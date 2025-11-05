Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ізраїль просуває закон, який може посилити контроль уряду над медіа

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Ізраїль просуває закон, який може посилити контроль уряду над медіа
Ізраїльський уряд просуває закон про розширення контролю над медіа
фото: Associated Press

Міністр зв’язку Караї хоче створити єдиний регулятор для всіх медіа

Ізраїльські депутати підтримали у першому читанні законопроєкт, який розширює повноваження уряду над телевізійними, радійними та онлайн-медіа. Документ, ініційований міністром зв’язку Шломо Караї, передбачає створення нового регулятора, більшість членів якого призначатиме уряд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Уряд Ізраїлю просуває закон, який може суттєво збільшити його вплив на засоби масової інформації. Законопроєкт, який має пройти ще два голосування у парламенті, передбачає створення єдиного органу регулювання мовлення. Цей регулятор контролюватиме телеканали, радіостанції, стримінгові сервіси та новинні сайти.

Згідно з пропозицією, усі медіа мають обов’язково реєструватися в новому органі. Регулятор отримує право відмовляти в реєстрації або накладати великі штрафи за порушення правил.

Караї стверджує, що законопроєкт сприятиме конкуренції, проте генеральний прокурор Галі Бахарав-Міара, медіагрупи та опозиційні політики називають його спробою обмежити свободу преси, пише видання. У своєму рішенні Бахарав-Міара попереджала, що закон уможливить «політичне втручання в роботу мовників і загрожує свободі медіа в Ізраїлі».

Закон також критикують антикорупційні організації, зокрема Рух за якісне управління в Ізраїлі порівняв його з атаками на медіа в Угорщині.

Голова економічного відділу організації Орі Гесс зазначив, що закон дасть змогу уряду та власникам повністю контролювати мовлення в країні та стане черговим кроком в атаці на «сторожових охоронців» медіа.

Цей законопроєкт є частиною серії дій Караї проти медіагруп. Раніше він погрожував скоротити фінансування державного мовника, якщо той покаже документальний фільм із палестинськими перспективами війни 1948 року і намагався закрити його новинний підрозділ.

Нагадаємо, що перехідний уряд у Сирії вводить нові стандарти роботи ЗМІ й обіцяє в країні свободу слова та висловлення поглядів, вільну пресу після десятиліть тотального контролю за часів режиму Асада. Про це в інтерв'ю AFP сказав міністр інформації Сирії в перехідному уряді країни Мохамед аль-Омар.

Читайте також:

Теги: телебачення Ізраїль законопроєкт закон міністр

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Енергетика у Європі має великі проблеми
Мережі Європи на межі: напруга зросла на 2000% через надлишок сонячної енергії
3 листопада, 18:18
Національна установа розвитку – це державна спеціалізована інституція зі статусом «банку банків» та чітким мандатом
Рада прийняла закон про Національну установу розвитку. Як функціонуватиме «банк банків»
8 жовтня, 16:54
У Німеччині депутати закликали зняти обмеження на експорт зброї до Ізраїлю
У Німеччині депутати закликали зняти обмеження на експорт зброї до Ізраїлю
15 жовтня, 01:47
Ізраїль вимагає роззброєння палестинського угруповання
ХАМАС повідомив про обмін списками заручників з Ізраїлем
8 жовтня, 12:48
Шатдаун у США: Сенат 13-й раз провалив проєкт щодо фінансування роботи уряду
Шатдаун у США: Сенат 13-й раз провалив проєкт щодо фінансування роботи уряду
28 жовтня, 23:57
Олена Слободиська, оломія Дишлюк, Олена Попадюк та Дар’я Фоміна на телешоу The Voice of Germany
Чотири українки підкорили німецьку адаптацію шоу «Голос країни» (відео)
27 жовтня, 14:12
У Державному секретаріаті з міграції Швейцарії зробили припущення, з чим пов'язане різке збільшення звернень
Виїзд українських чоловіків до Швейцарії: зафіксовано рекорд
Вчора, 10:03
Італія готує 12-й пакет військової допомоги Україні
Міністр оборони Італії оголосив про підготовку 12-го пакета допомоги Україні
3 листопада, 18:01
Нагорняк повідомив, що державні підприємства «Укренерго» та «Оператор ГТС» зможуть будувати нові об’єкти на кордоні з ЄС
Рада ухвалила законопроєкт для підтримки енергетичного сектору України
Вчора, 18:17

Політика

Ізраїль просуває закон, який може посилити контроль уряду над медіа
Ізраїль просуває закон, який може посилити контроль уряду над медіа
Головний соціолог Кремля заявив про загрозу громадянської війни в Росії
Головний соціолог Кремля заявив про загрозу громадянської війни в Росії
Латвія відклала вихід зі Стамбульської конвенції
Латвія відклала вихід зі Стамбульської конвенції
Новий уряд Молдови, який очолив бізнесмен з України, закриває російський культурний центр
Новий уряд Молдови, який очолив бізнесмен з України, закриває російський культурний центр
Естонія затримала прокремлівського пропагандиста
Естонія затримала прокремлівського пропагандиста
Сили спецоперацій уразили «Іскандер» та радіолокаційну станцію на Курщині
Сили спецоперацій уразили «Іскандер» та радіолокаційну станцію на Курщині

Новини

Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
Вчора, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua