Ізраїль просуває закон, який може посилити контроль уряду над медіа

Міністр зв’язку Караї хоче створити єдиний регулятор для всіх медіа

Ізраїльські депутати підтримали у першому читанні законопроєкт, який розширює повноваження уряду над телевізійними, радійними та онлайн-медіа. Документ, ініційований міністром зв’язку Шломо Караї, передбачає створення нового регулятора, більшість членів якого призначатиме уряд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Уряд Ізраїлю просуває закон, який може суттєво збільшити його вплив на засоби масової інформації. Законопроєкт, який має пройти ще два голосування у парламенті, передбачає створення єдиного органу регулювання мовлення. Цей регулятор контролюватиме телеканали, радіостанції, стримінгові сервіси та новинні сайти.

Згідно з пропозицією, усі медіа мають обов’язково реєструватися в новому органі. Регулятор отримує право відмовляти в реєстрації або накладати великі штрафи за порушення правил.

Караї стверджує, що законопроєкт сприятиме конкуренції, проте генеральний прокурор Галі Бахарав-Міара, медіагрупи та опозиційні політики називають його спробою обмежити свободу преси, пише видання. У своєму рішенні Бахарав-Міара попереджала, що закон уможливить «політичне втручання в роботу мовників і загрожує свободі медіа в Ізраїлі».

Закон також критикують антикорупційні організації, зокрема Рух за якісне управління в Ізраїлі порівняв його з атаками на медіа в Угорщині.

Голова економічного відділу організації Орі Гесс зазначив, що закон дасть змогу уряду та власникам повністю контролювати мовлення в країні та стане черговим кроком в атаці на «сторожових охоронців» медіа.

Цей законопроєкт є частиною серії дій Караї проти медіагруп. Раніше він погрожував скоротити фінансування державного мовника, якщо той покаже документальний фільм із палестинськими перспективами війни 1948 року і намагався закрити його новинний підрозділ.

