НАБУ і САП повідомили про підозру заступниці керівника філії «Енергоатома»

За даними слідства, посадовицю було викрито на одержанні хабаря

Детективи Національного антикорупційного бюро викрили на корупції заступницю генерального директора філії «ВП «Атоменергомаш», який належить «Енергоатому». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Спеціальну антикорупційну прокуратуру.

«У межах досудового розслідування встановлено, що заступниця керівника відокремленого підрозділу висловила прохання представнику приватного підприємства-підрядника надавати їй неправомірну вигоду за забезпечення своєчасної оплати виконаних робіт за договорами підряду та неперешкоджання виконанню договірних зобов’язань. Загальна сума неправомірної вигоди вираховувалася в розмірі 10-15 % від оплачених робіт та мала становити понад 6,6 млн грн», – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, підозрювана одержала в червні – листопаді 2025 року $40,2 тис. Наразі заступницю генерального директора затримано в порядку ст. 208 КПК України. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у вівторок, 4 листопада, близько 03:00 ночі прокурори Офісу генерального прокурора у супроводі спецпризначенців провели обшук у співробітника НАБУ. «До співробітника НАБУ було застосовано фізичну силу. Про будь-яку підозру співробітнику не повідомлялось. Обшук відбувався без ухвали суду та ймовірно пов’язаний із безпосереднім виконанням працівником професійних обов’язків», – йдеться у повідомленні НАБУ.

За даними НАБУ, «вказаний співробітник бере участь у документуванні низки корупційних справ та завжди діяв чітко в межах законодавства України». Згодом Офіс генпрокурора пояснив, що обшук провів через те, що співробітник «організував стеження за будівлею Офісу генерального прокурора».