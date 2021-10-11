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    «Нацкорпус» висуне вимоги до влади на великому Марші Нації 14 жовтня

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    &laquo;14 жовтня у Києві на великому Марші Нації ми, патріоти, покажемо, що нас сотні тисяч, і ми готові до кінця відстоювати незалежність України&raquo;,&nbsp;&ndash;&nbsp;повідомляє Нацкорпус - «Нацкорпус» висуне вимоги до влади на великому Марші Нації 14 жовтня
    «14 жовтня у Києві на великому Марші Нації ми, патріоти, покажемо, що нас сотні тисяч, і ми готові до кінця відстоювати незалежність України», – повідомляє Нацкорпус

    Націоналісти закликають долучитися до маршу всіх небайдужих

    У День захисників та захисниць України, 14 жовтня, Національний корпус вийде на великий Марш Нації, що відбудеться з 12:00 до 16:00 в парку імені Тараса Шевченка. Про це повідомляє telegram-канал Нацкорпусу.

    У марші братимуть участь ветерани, волонтери, патріоти, що боронять Україну від зовнішніх та внутрішніх ворогів. Учасники ходи вшанують пам’ять загиблих героїв та висунуть вимоги чинній владі, яка, на думку активістів, приймає антиукраїнські рішення й готується до здачі національних інтересів України. Зокрема, імплементації формули Штайнмаєра, надання особливого статусу Донбасу, проведення виборів на тимчасово окупованих територіях до встановлення контролю над ними.

    «Тих, хто виступає проти зради національних інтересів держави, нинішня влада переслідує й за надуманими справами кидає за ґрати – справа харківських патріотів, черкаських ветеранів й багато інших. Ми вимагаємо від влади назавжди відмовитися від антидержавницьких угод», – повідомляє Нацкорпус.

    Серед інших вимог: законодавча заборона проведення виборів на тимчасово окупованих територіях до повного відновлення територіальної цілісності України, припинити переслідування ветеранів російсько-української війни, звільнити політв'язнів і покарати ворогів України, ухвалити законопроєкт про відповідальність за колабораціонізм.

    Організатори закликають долучитися до маршу всіх небайдужих: «Українці єдині у своїй спроможності боротьби з агресором. 14 жовтня у Києві на великому Марші Нації ми, патріоти, покажемо, що нас сотні тисяч, і ми готові до кінця відстоювати незалежність України та боротися за те, щоб вона стала сильною й успішною державою».

    Теги: націоналісти День захисника України Національний корпус
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    «Нацкорпус» висуне вимоги до влади на великому Марші Нації 14 жовтня