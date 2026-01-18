Завершення війни: Сирський розповів, чого очікувати

Головнокомандувач ЗСУ заявив, що ворог не готується до миру

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прокоментував перспективи війни 2026 року. За його словами, жодних ознак підготовки противником мирних переговорів не видно. Як інформує «Главком», про це Сирський розповів в інтервʼю lb.ua.

«Навпаки, ми бачимо нарощення інтенсивності бойових дій, збільшення чисельності наступальних угруповань, зростання виробництва ударних озброєнь, ракет і дронів», – зазначив Сирський.

Він уточнив, що ворог щодня виробляє понад 400 бойових дронів «Шахед» різних типів, і планує нарощувати цей обсяг у майбутньому.

Нагадаємо, стратегічний перелом у війні Росії проти України можливий уже у 2026 році за умови досягнення переваги в технологіях, змаганні економік та збереження підтримки міжнародних партнерів.

Раніше повідомлялося, що упродовж 2025 року кількість втрат особового складу ЗСУ зменшилося на 13%.

У лютому 2025 року президент України Володимир Зеленський повідомляв, що понад 46 тис. українських бійців загинули на війні із початку повномасштабного вторгнення РФ.

Також президент Володимир Зеленський наголосив, що війна в Україні перетнула символічний рубіж.