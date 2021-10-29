Україна переходить на зимовий час: коли переводити стрілки годинників

В Україні переводять годинники на літній і зимовий час вже 40 років поспіль

Зимовий час вважають більш природним для України

У ніч на 31 жовтня Україна перейде на зимовий час. О четвертій ранку годинник потрібно буде перевести на одну годину назад.

Такий порядок переведення годинників визначений урядовою постановою «Про порядок обчислення часу на території України» від 13 травня 1996 року.

Щорічний перехід на літній час і повернення на поясний (зимовий) зараз використовують приблизно у 60 країнах світу. Водночас приблизно 140 країн або ніколи не користувалися сезонним часом, або відмовилися від такої практики. В Україні годинники переводять уже чотири десятиліття – з 1981 року.

Переводити годинники почали для ефективнішого використання денного світла. Уперше цю ідею запропонував ще Бенджамін Франклін у 1784 році. Вона полягає в тому, що зсунувши влітку час людської активності на годину назад, ми отримуємо додаткове світло, а отже, економію електроенергії ввечері, але не втрачаємо нічого вранці. Водночас у 21 столітті це працює вже не так ефективно.

У 2011 році Верховна Рада проголосувала за відповідний документ, але вирішила залишити постійним «літній час», тобто такий, яким користуються в Росії. Це викликало невдоволення в Україні, особливо на заході країни. Там людям доводилося б надто рано прокидатися. Під тиском громадськості Рада постанову скасувала.

Нагадаємо, що нардепи збираються повернутися до питання переведення годинників. Останній раз спроба зупинити переведення годинників була на початку 2021 – тоді народні депутати пропонували скасувати це і встановити на території країни єдиний час. Втім, Рада в підсумку законопроєкт не схвалила.