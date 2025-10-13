Нардеп Мазурашу пропонує запровадити в Україні американське свято

Народний депутат вдруге поспіль реєструє проєкт закону про запровадження в Україні Дня подяки

Народний депутат Георгій Мазурашу зареєстрував новий законопроєкт. Він передбачає запровадження в Україні нового свята – Дня подяки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на картку законопроєкту №14121.

Проєкт закону №14121, внесений 13 жовтня 2025 року, передбачає зміни до статті 73 Кодексу законів про працю України. Документ належить до сфери соціальної політики та регламентує відзначення Дня подяки без додаткового дня відпочинку. Варто зазначити, що 7 серпня 2023 року Мазурашу вже реєстрував схожий законопроєкт, однак його й досі не розглянула Верховна Рада.

Мазурашу не вперше проявляє потяг до США. Раніше на сайті Ради було зареєстровано проєкт закону про внесення змін до статті 33 «Про Національний банк України» щодо розміщення на банкнотах напису «Ми віримо в Бога». Ініціатором законопроєкту виступив нардеп Георгій Мазурашу.

У 2025 році, за даними руху «Чесно», Мазурашу став лідером серед нардепів за законодавчим спамом. За п’ять років каденції Верховної Ради він став автором або співавтором загалом 887 ініціатив, які при цьому мали низький рівень прохідності – лише 19% з них були проголосовані.

До слова, у грудні 2023 року нардепи зареєстрували проєкт постанови про встановлення в Україні святкового дня – День подяки Богові. Однак законопроєкт поки що не ухвалено.