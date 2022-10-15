Нардеп пояснив сумніви України щодо «Об’єднаного перехідного кабінету» Білорусі

Олександр Мережко: «Позиція Тихановської стосовно Росії та Путіна не є достатньо чіткою»

Голова комітету із закордонних справ Верховної Ради й член фракції «Слуга народу» Олександр Мережко пояснив, що Україна не визнає так званий «Об’єднаний перехідний кабінет» Білорусі на чолі з екскандидаткою у президенти Світланою Тихановською через сумніви щодо політичних позицій опозиціонерки. Про це він розповів у коментарі «Радіо Свобода».

«Позиція Тихановської стосовно Росії та Путіна не є достатньо чіткою. Вона немовби боїться називати речі своїми іменами. Наприклад, чітко сказати, що Росія є державою-терористом, агресором і ворогом білоруського народу. Крім того, в її оточенні є дещо сумнівні люди. Вона також робила заяви, пов’язані з Україною, які викликали нерозуміння в Україні», – сказав Мережко.

Депутат додав, що таким легітимним білоруським органом, з яким Київ міг би вести діалог, міг би стати полк імені Калиновського у складі Збройних сил України. За словами Мережка, полк своїми діями на фронті довів, що має проукраїнську позицію і авторитет серед білоруської опозиції.

Нагадаємо, у серпні Світлана Тихановська оголосила про створення «Об’єднаного перехідного кабінету» Білорусі. Нещодавно вона запропонувала Україні встановити дипломатичні відносини з її «перехідним кабінетом».