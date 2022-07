Одіозний ексрегіонал Столар вирішив проблему зі статусом олігарха

Нова власниця холдингу планує перенаправити вектор з телебачення на діджитал

Народний депутат Вадим Столар продав свої телеканали Live, Odesa.Live та «Типовий Київ» підприємиці Ганні Ковальовій. Про це повідомляє видання MMR.

«Угода про придбання мовників укладалася в складний для нашої країни та медіахолдингу час, коли телеканали були змушені тимчасово призупинити мовлення. Усі зараз спостерігають тенденцію закриття багатьох телеканалів і видань, тому питання ціни для сторін не було визначальним. Я прийняла всі умови виставлені колишнім власником по збереженню команди журналістів, телевізійників, редакторів та взаємодії з партнерами холдингу», – йдеться в заяві Ковальової.

Вона додала, що наразі планує перенаправити вектор з телебачення на діджитал. А після припинення бойових дій в Україні команда планує відновити ТБ-мовлення.

Сума угоди з продажу каналів не повідомляється.

Нова власниця телеканалів Столара

Ганна Ковальова – співзасновниця креативних агентств WE KNOW HOW та Badoev ID.

Нагадаємо, Ахметов передає державі медійний бізнес.

Також Данілов розповів, скільки українців підпадають під ознаки закону про олігархів.

Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що в Україні вже готовий реєстр олігархів, але ще не було жодного рішення, щоб когось до нього вносити.

Міністр юстиції Денис Малюська раніше заявив, що Рінат Ахметов вийшов з-під двох критеріїв визнання олігархом. Це сталося завдяки закриттю власних медіа, а також завдяки складанню мандата Вадимом Новинським.

9 червня цього року голова Нацагентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков заявив, що через війну ідея створення реєстру олігархів втратило актуальність.

