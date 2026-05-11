Нардеп-утікач Шахов, якого шукають три роки, «засвітився» у Відні у компанії колишніх політиків (фото)

Лариса Голуб
glavcom.ua
Сергій Шахов у Відні, 9 травня 2026 рік
фото: Георгій Шабаєв

Сергій Шахов, який був оголошений у розшук через декларування недостовірної інформації та переховується від правосуддя

Народний депутат Сергій Шахов, оголошений у розшук за махінації в декларації на 88 млн грн, знайшовся у столиці Австрії. 9 травня його помітили під час вшанування радянських воїнів на площі Шварценберга. Про це стало відомо з відео, що поширилися в мережі, інформує «Главком».

Нардепа від групи «Довіра» зафіксували під час покладання квітів до пам'ятника радянським воїнам-визволителям. Компанію йому склав підсанкційний олігарх та екснардеп Вадим Новинський, колишній депутат Ігор Мосійчук та політолог Кость Бондаренко.

Виявляється, група осіб не лише провела церемонію, а й створила для цього спеціальний телеграм-паблік та окремий сайт, щоб анонсувати подію на 9 травня. У мережі цей захід вже охрестили черговою акцією «батальйону Монако» в австрійській столиці.

Відень, 9 травня 2026 рік
фото з відкритих джерел

Що відомо про Шахова

  • Сергій Шахов перебуває в офіційному розшуку з березня 2023 року.
  • НАБУ та САП закидають йому умисне недекларування майна на загальну суму 88 млн грн. Зокрема, у декларацію не потрапили 13 квартир у центрі Києва, 8 паркомісць, котеджі під Києвом та земельні ділянки.
  • Сам Шахов тривалий час ігнорував засідання ВАКС, заявляючи, що перебуває на «лікуванні за кордоном». Раніше журналісти проєкту «Схеми» (Радіо Свобода) знаходили його в елітних апартаментах у Дубаї.
  • Незважаючи на статус підозрюваного та офіційний розшук, Сергій Шахов продовжує залишатися народним депутатом. Щобільше, він бере участь в онлайн-засіданнях парламентського комітету з питань екологічної політики, перебуваючи при цьому за межами України.
  • У кулуарах Верховної Ради політика не бачили вже понад три роки, проте мандата його досі не позбавили.

Що відомо про Новинського

Колишній народний депутат Вадим Новинський
фото з відкритих джерел

Вадим Новинський – український мільярдер російського походження, колишній народний депутат та протодиякон Української православної Церкви Московського Патріархату, який після початку повномасштабного вторгнення виїхав за кордон.

Правоохоронні органи України ведуть проти Новинського низку справ за статтями:

  • Державна зрада: У січні 2025 року йому оголосили підозру як «куратору» Російської Православної церкви в Україні. Слідство встановило, що він перебував у ієрархічному підпорядкуванні патріарху Кирилу та поширював наративи Кремля.
  • Податкові махінації: У червні 2025 року ДБР повідомило про підозру в ухиленні від сплати податків на суму понад 4 млрд грн.
  • Розшук та арешт: У вересні 2025 року Печерський суд заочно заарештував Новинського. Відтоді він перебуває в офіційному розшуку МВС.

Що відомо про Ігоря Мосійчука

Колишній нардеп Ігор Мосійчук
фото з відкритих джерел

Мосійчук сьогодні перебуває в епіцентрі скандалів. Живучи в Європі, він не лише критикує українську владу, а й відкрито з’являється в компанії підсанкційних олігархів та розшукуваних політиків.

Статус Мосійчука в Україні за останній рік кардинально змінився:

  • Персональні санкції: У травні 2025 року президент підписав указ про запровадження проти Мосійчука санкцій терміном на 10 років. Вони передбачають повне блокування його активів в Україні.
  • Блокування ресурсів: У 2025 році Центр протидії дезінформації при РНБО вніс ресурси Мосійчука до «чорного списку». За рішенням суду, його основні канали у YouTube та TikTok були заблоковані на території України за поширення російських наративів та дискредитацію мобілізації.
  • Звинувачення: Силовики закидають Мосійчуку роботу на дестабілізацію ситуації всередині країни. Сам він називає це «політичним переслідуванням» за викриття корупції.

«Главком» писав, що народний депутат від групи «Довіра» Сергій Шахов, якого з березня 2023 року розшукує НАБУ у справі про недекларування майна, понад два роки мешкає в елітних апартаментах у Дубаї. Публічно сам Сергій Шахов і його захист у суді пояснюють тривалу відсутність депутата в Україні лікуванням за кордоном. Журналісти намагалися отримати коментар у нардепа, однак він поки що не відповів на дзвінки та повідомлення.

Нагадаємо, що у листопаді 2024 року народний депутат восьмого та дев'ятого скликання Сергій Шахов, який був оголошений у розшук через декларування недостовірної інформації та переховується від правосуддя, вийшов на зв'язок під час онлайн засідання комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування. 

