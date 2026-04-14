Нардепи хочуть одягнути на співробітників ТЦК іменні жетони «для відновлення довіри»

За словами авторів законопроєкту, без обов’язкової ідентифікації громадяни не можуть відрізнити військових ТЦК від шахраїв

У Раді зареєстровано документ, який зобов’язує військових ТЦК під час звернення до громадян називати прізвище й посаду та показувати посвідчення

У Раді зареєстрований законопроєкт №15176, який має на меті покращити мобілізаційні процеси. Зокрема, він передбачає запровадження обов’язку носіння військовослужбовцями територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки індивідуального нагрудного номерного жетона. Про це повідомляє «Главком».

Як зазначають автори законопроєкту, поточне здійснення заходів з мобілізації має значну сукупність вад, що перешкоджають досягненню вищевказаної мети та зумовлюють зниження довіри до державних інституцій, відповідальних за розробку та реалізацію державної політики сфері мобілізації.

«Однією з найбільш нагальних проблем, які дискредитують здійснення мобілізаційних заходів є збільшення випадків вчинення протиправних дій особами, які, використовуючи військову форму без належних розрізнювальних знаків, видають себе за військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки», – йдеться в пояснювальній записці.

За словами парламентарів, за відсутності уніфікованого та обов’язкового засобу індивідуальної ідентифікації військовослужбовців ТЦК громадяни позбавлені можливості оперативно відрізнити уповноважених осіб від тих, хто незаконно імітує їхню діяльність.

«Це негативно впливає на рівень суспільної довіри до діяльності ТЦК та СП, ускладнює реалізацію їх повноважень та створює підґрунтя для соціальної напруги. Разом з цим забезпечення засобів індивідуальної ідентифікації військовослужбовців ТЦК та СП сприятиме підвищенню можливостей громадян захищати свої права у випадку вчинення правопорушень конкретними військовослужбовцями», – кажуть депутати.

Зокрема, документ пропонує зобов’язати військовослужбовця ТЦК під час звернення до особи назвати своє прізвище, посаду та на її вимогу пред’явити службове посвідчення, надавши можливість ознайомитися з інформацією, не випускаючи його з рук.

Крім того, законопроєкт встановлює заборону його зняття, приховування чи будь-якого іншого перешкоджання прочитанню інформації, що на ньому міститься, або її фіксації за допомогою технічних засобів.

Нагадаємо, керівник Офісу президента Кирило Буданов назвав «величезною проблемою» питання ухилення від мобілізації та героїзацію тих, хто зневажає ТЦК чи незаконно тікає за кордон.

«Є реальні проблеми, проблеми ментальні в нашому суспільстві. Бо з одного боку всі говорять, що треба воювати до перемоги, і з іншого боку – всі тікають від мобілізації. І це все відбувається одночасно. Це є великою, величезною проблемою!» – каже він.

Глава Банкової також зауважив, що українцям треба «не боятися виконати свій обов’язок», тим паче не усі мобілізовані йдуть у штурми, багато хто займає тилові посади, йде у ППО, у підрозділи забезпечення тощо.

Раніше голова фракції «Слуга народу» та член комітету Верховної ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія заявив, що процес оновлення законодавства щодо мобілізації в Україні перебуває на завершальному етапі. Невдовзі нові правила будуть представлені народним депутатам та громадськості.