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    Політика

    Нардеп від «Слуги народу» застав дружину з коханцем, зав’язалася бійка: відео

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    Народний депутат від &laquo;Слуги народу&raquo; Андрій Стріхарський посварився з дружиною через її супутника - Нардеп від «Слуги народу» застав дружину з коханцем, зав’язалася бійка: відео
    Народний депутат від «Слуги народу» Андрій Стріхарський посварився з дружиною через її супутника

    Нардеп Стріхарський розповів про бійку в ресторані, що потрапила на відео

    Народний депутат від «Слуги народу» Андрій Стріхарський розповів про скандальний інцидент за його участю в одному зі столичних ресторанів.

    Йдеться про конфлікт, відео якого раніше оприлюднили у соцмережах.

    На ньому людина, яку в описі було ідентифіковано як Стріхарського, відводить убік невідому жінку, а коли її супутник намагається пройти за ними, інший чоловік починає того бити.

    За словами нардепа, на відео зображені його дружина, яка сиділа у ресторані зі своїм «коханцем».

    «Це моя законна дружина. Я її застав з цим чуваком, який, мабуть, давно з нею має стосунки. Поспілкувався з ним і з нею. Я взяв її за руку відвести за сусідній столик поговорити, щоб вона пояснила. Він схопився і зав’язалася у нього бійка з іншим, лівим, чуваком. Я їх навіть розбороняв. Я не знаю, чого він хотів. Ну, коханці вони, дружину мою хотів», — заявив він у коментарі порталу Страна.

    депутат бійка чоловік дружина партія Слуга народу
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