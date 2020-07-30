Нардеп від «Слуги народу» застав дружину з коханцем, зав’язалася бійка: відео



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Народний депутат від «Слуги народу» Андрій Стріхарський посварився з дружиною через її супутника

Нардеп Стріхарський розповів про бійку в ресторані, що потрапила на відео

Народний депутат від «Слуги народу» Андрій Стріхарський розповів про скандальний інцидент за його участю в одному зі столичних ресторанів.

Йдеться про конфлікт, відео якого раніше оприлюднили у соцмережах.

На ньому людина, яку в описі було ідентифіковано як Стріхарського, відводить убік невідому жінку, а коли її супутник намагається пройти за ними, інший чоловік починає того бити.

За словами нардепа, на відео зображені його дружина, яка сиділа у ресторані зі своїм «коханцем».

Нардеп «Слуга народа» Андрей Стрихарский пристает к женщине, а его охранник жестоко избивает ее спутника pic.twitter.com/MRX1KCxr12 — Fake OFF (@fakeofforg) July 30, 2020

«Це моя законна дружина. Я її застав з цим чуваком, який, мабуть, давно з нею має стосунки. Поспілкувався з ним і з нею. Я взяв її за руку відвести за сусідній столик поговорити, щоб вона пояснила. Він схопився і зав’язалася у нього бійка з іншим, лівим, чуваком. Я їх навіть розбороняв. Я не знаю, чого він хотів. Ну, коханці вони, дружину мою хотів», — заявив він у коментарі порталу Страна.